Kibritle oynayan çocuklar yangın çıkardı. Faciadan dönüldü

Kaynak: İHA
Kibritle oynayan çocuklar yangın çıkardı. Faciadan dönüldü

Bolu'nun Kültür Mahallesi Ceviz Sokak'ta, kibritle oynayan çocuklar kuru otların bulunduğu bölgede yangın çıkardı. Yangın, çocukların ateş yakmaya çalışması sonucu kısa sürede büyüdü.

Bolu'nun Kültür Mahallesi Ceviz Sokak'ta kibritle oynayan çocuklar, kuru otların bulunduğu boş arazide yangın çıkardı. Olay, çocukların oyun sırasında ateş yakma girişimleriyle başladı. Kuru otların hızla alev alması sonucu yangın geniş bir alana yayıldı ve çocuklar olay yerinden kaçtı.

Yangın, çevredeki mahalle sakinleri tarafından fark edilerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleri ve suyla yaparak kontrol altına almaya çalıştılar. İtfaiye ekipleri de olay yerine ulaşarak yangını söndürdü ve soğutma çalışmaları yaptı.

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