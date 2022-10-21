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  • Seda Sayan yumurtalarını satışa çıkarıyor. Yumurtalarını 20 yıl önce dondurduğu ortaya çıkmıştı

Seda Sayan yumurtalarını satışa çıkarıyor. Yumurtalarını 20 yıl önce dondurduğu ortaya çıkmıştı

Kendisinden 25 yaş küçük olan meslektaşı Çağlar Ökten ile yaklaşık 7 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan, çocuk açıklamasıyla şaşırttı. Yıllar önce yumurtalarını dondurttuğu ortaya çıkan Sayan “Kullanmama gerek kalmayacağı için yumurtaları satarım" dedi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 14:42
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20 yıl önce yumurtalarını donduran Seda Sayan'dan şok karar! "Yumurtalarımı satarım"

Seda Sayan yumurtalarını satışa çıkarıyor. Yumurtalarını 20 yıl önce dondurduğu ortaya çıkmıştı
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Meslektaşı Çağlar Ökten'le 7 ay önce dünya evine giren Seda Sayan'a, geçen günlerde bebek soruları sorulmuş ve ünlü şarkıcı da o defteri kapattığını söylemişti. Sayan'ın yıllar önce yumurtalarını dondurttuğu ortaya çıktı. Ve şimdilerde yumurtalarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, dondurttuğu yumurtalarını satışa çıkaracağını söyledi.

Çağlar Ökten ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten Sayan, 20 yıl önce dondurttuğu yumurtaları hakkında konuştu. Seda Sayan, 20 yıl önce dondurttuğu yumurtalarını kullanmayacağını söyleyerek "Çağlar'la çocuk işini kapattık. Yumurtalarımı NFT olarak satışa çıkarabilirim" dedi.

Çocuk sahibi olmakla ilgili konuşan 59 yaşındaki Sayan, "Muhabir arkadaşım 'Bu evliliği çocukla taçlandırmayı düşünüyor musunuz?' diye sordu. Ben de benim bir yavrum, Çağlar'ın da bir yavrusu var. Biz bu işi kapattık dedim. Ben 20 sene önce yumurtalarımı dondurttum. Gençken dondurulduğunda hiçbir şey olmuyor. Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalık anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor. Benim onları kullanmama gerek kalmayacağı için yumurtaları satarım" dedi.
 

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