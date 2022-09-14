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Oğulcan Engin'den sevgilisine pahalı hediye. Annesi Seda Sayan'ın tepkisi ne olacak?

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daner için kesenin ağzını açtı. Sosyal medya hesabından iddialı pozunu paylaşan Miray Daner’in kolundaki saatin değeri dudak uçuklattı.

Galeri Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 13:04
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 14:17
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Miray Daner ile Oğulcan Engin'in aşkları magazinin en gözde ilişkileri arasında yer alıyor.

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Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları olan Oğulcan Engin, oyuncu Miray Daner ile mutlu bir ilişki yaşıyor.

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Kendi halinde bir yaşam süren Engin, sevgilisine olan sevgisini her defasında dile getiriyor.

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Çift son olarak bir davette çekilmiş olan fotoğrafları ile gündeme geldiler.

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Rol aldığı Medcezir, Vatanım Sensin ve Kuş Uçuşu dizileri ile yıldızını parlatan ve son olarak Kara Tahta dizisinde yer alan Miray Daner, kırmızı elbisesi ve iddialı pozuyla beğeni topladı.

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Oğulcan Engin ise bir smokin takım giymeyi tercih etti.

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Miray Daner'in kolundaki saat Oğulcan Engin'in hediyesi.

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Saatin fiyatının 116 bin TL olduğu iddia edildi.

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Miray Daner sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

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İşte başarılı oyuncunun öne çıkan bazı paylaşımları...

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