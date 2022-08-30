Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'la barıştı! Annesinin düğününe katılmamıştı

Seda Sayan, Sinan Engin ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile fotoğrafını "Gözümün nuru!" diyerek paylaştı.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti. Mutlu birlikteliğini sürdüren şarkıcı, önceki gün evliliğine karşı çıktığı iddia edilen oğlu Oğulcan Engin ile birlikte objektif karşısına geçti.
"GÖZÜMÜN NURU!"
Engin ile birlikte poz veren Sayan, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, gönderisine, "Gözümün nuru, oğlum!" ifadelerini not düştü. Seda Sayan'ın paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
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