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  • 2003’teki 100 liranın değeri bugün 8,5 lira! TL’de itibar bırakılmadı

2003’teki 100 liranın değeri bugün 8,5 lira! TL’de itibar bırakılmadı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre enflasyon baz etkisi ile son 24 yılın zirvesinden döndü. Enflasyon rakamlarını yorumlayan ekonomist Dr. Murat Kubilay çarpıcı bir tespitte bulundu. Kubilay, 2003’teki 100 liranın değerinin bugün 8,5 liraya gerilediğini söyledi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 13:06
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2003’teki 100 liranın değeri bugün 8,5 lira! TL’de itibar bırakılmadı

2003’teki 100 liranın değeri bugün 8,5 lira! TL’de itibar bırakılmadı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. Ekim ayında yüzde 85,51 olan yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE), kasım ayında ise yüzde 84,39 olarak kayıtlara geçti. Kasım ayında aylık enflasyon ise yüzde 2,88 oldu.

Bu şekilde kasımda baz etkisi devreye girdiği için enflasyon son 24 yılın zirve seviyesinden gerilemiş oldu.

ENAG YÜZDE 170 OLARAK DUYURDU
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise kasımda aylık enflasyonu yüzde yüzde 4,24 yıllık enflasyonu ise yüzde 170,70 olarak hesapladı.

"100 TL'NİN BUGÜNKÜ DEĞERİ: 8.5 TL"
Ekonomist Dr. Murat Kubilay sosyal medya hesabından çarpıcı bir yorumda bulundu. Kubilay enflasyon rakamlarının günlük 100 liranın değeri ile karşılaştırarak, 1 aylık enflasyon: %2,8, 12 aylık enflasyon: %84,39, 20 yıllık enflasyon: %1074,21, 1 Ocak 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri: 8,5 TL. Kaynak: TÜİK" ifadelerini kullandı.

 

"ZAFER GÖZLERİNDE IŞIK PARLAYANLARINDIR"
TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını yorumlayan ekonomist Atilla Yeşilada ise zaferin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin olduğunu söylerken, "ENFLASYON: Zafer Nebati Abi'nin! 15 aylık amansız savaş sonucunda CANAVAR geri püskürtüldü. YILLIK enflasyon 1.1 puan geriledi. Zafer gözlerinde ışık parlayanlarındır" ifadelerini kullandı.

 

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Yalçın Türk
5.12.2022 13:36
akpli seçilmişlere sorarasan eğer, uçuyoruz kaçıyoruz dünya bizi kıskanıyor.. akpli seçmenlere sorarsan eğer, herşey çok çok güzel, yol yaptı köprü yaptı..  
 
Ceyhan
5.12.2022 13:21
Dış güçler yaptı.yoksa bizimkiler melaike gibi adamlar.haram kursaklarından geçmemştir.  
 
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