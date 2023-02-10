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Hataysporlu kadın futbolcu enkazdan çıkamadı

Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat etti.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 01:28
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2008 doğumlu kadın futbolcu hayatını kaybetti

Hataysporlu kadın futbolcu enkazdan çıkamadı
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Türkiye Futbol Federasyonu, genç futbolcunun vefatı dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajında, "Onvo Hatayspor'un 2008 doğumlu futbolcusu Verda Demetgül'ün ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Verda Demetgül'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Onvo Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz.
Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun." denildi.

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