Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif

Hatay'ı da etkileyen deprem felaketi sonrası gösterdiği çaba ile herkesin takdirini kazanan Volkan Demirel'le ilgili Galatasaray'dan çarpıcı bir davet geldi.

Sarı kırmızılı taraftarlar da bu gelişme sonrası Volkan Demirel için takdir edici paylaşımlarda bulunmuşlardı.

Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova da bir açıklama yaptı.

Morova, "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Kendisini GS TV'ye davet ettik. 'Bağlantı yapıp duygularını anlatır mısın, hem güzel olur. Çünkü taraftarlar seni yanlış tanıdı' dedik" ifadelerini kullandı.