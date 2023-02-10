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Gökhan Zan'dan kahreden sözler: Cenazelerimiz kokuyor

Depremin vurduğu Hatay'daki korkunç tabloyu canlı yayında açıklayan eski Milli futbolcu Gökhan Zan, "Benim 8 tane cenazem var. Neyle defnedeceğim" diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 01:00
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Gökhan Zan'dan kahreden sözler

Gökhan Zan'dan kahreden sözler: Cenazelerimiz kokuyor
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Cüneyt Özdemir'in canlı yayına katılan Gökhan Zan, "Beni iki gündür Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı beni aradı, Çağatay Bey. Çok güzel, çok teşekkür ederim, onur duydum.
Benim 8 tane cenazem var. Neyle defnedeceğim? Benim kepçeye ihtiyacım var. Geceye kadar kepçe gelsin diye bekledim. Sabaha kadar kepçe gelmedi. Yok, kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Ben gönüllüyüm, madem öyle AFAD beni alsın. Ben buralıyım. Benden daha iyi kim bilebilir burayı?" dedi.
BELKİ DE GERÇEĞİ SÖYLEMİYORLARDIR
Depremden bu yana dışarıda kaldıklarını söyleyen Gökhan Zan, "Kaç gündür ben buradayım. Ben onların sesi olmaya çalışıyorum. Başka bir şey değil. Belki Sayın Cumhurbaşkanımıza, belki devlet büyüklerimize, gerçekleri tüm şeffaflığıyla söylemiyorlardır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı benimle konuşuyor, 'Seninle birlikteyiz 24 saat' diyorlar. Bir kepçe istedim, 'Valimizi arayacağım'. Bir kepçe ya, biraz inisiyatif alalım ya, cenazelerimiz kokuyor. Neyin izni? O zaman ben arayayım Valimizi, daha hızlı erişirim."ifadelerini kullandı.

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