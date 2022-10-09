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149 milyar dolar buharlaştı. 2012'de zirve yapmıştı

Yabancı elindeki TL varlıklar özellikle son iki yıldır günden güne erirken, 10 yılda hisse senetleri, tahvil ve bankalarda bulunan yabancı yatırımcı TL varlık stokundan yaklaşık 149 milyar dolar yok oldu. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 11:05
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2012'de zirve yapmıştı. 149 milyar dolar buharlaştı

149 milyar dolar buharlaştı. 2012'de zirve yapmıştı
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından peş peşe not artırımlarıyla birlikte Türkiye'ye en yüksek portföy girişi 2012'de görülmüştü. 2012'de yani bundan 10 yıl önce yabancılara ait TL varlık stoku 166.4 milyar dolara kadar ulaşıyordu. Aradan geçen 10 yılda 148.9 milyar dolar adeta buhar oldu. Yabancıların Türk hisse senedi sahipliği  2004 tarihinden beri en düşük seviye olan yüzde 32.08'e inerken, Türk tahvil sahipliği ise yüzde 2.5'lara düştü.

Eylül sonu itibarıyla yabancı yatırımcıya ait hisse senedi stoku 17.6 milyar dolar, tahvil stoku ise 2.2 milyar dolara geriledi.

Kur ve faiz belirsizliği yabancıların dolar cinsinden borçlanıp Türk Lirası'na yatırım yaptığı carry trade işlemlerini de dibe çekti. Yabancıların swap pozisyonu eksi 8.1 milyar dolar oldu. Bankalarda ise yurt dışı yerleşiklere ait 5.8 milyar dolar kaldı.

Hisse ve tahvillere 2022 yılının ilk 9 ayının sadece iki ayında nisan ve ağustosta 900 milyon dolarlık giriş oldu, kalan 7 ayında toplam 6.2 milyar dolarlık çıkış görüldü.

3.3 milyar doları hisse senedi, 2 milyar doları da devlet tahvili olmak üzere 9 ayda toplam menkul kıymet çıkış tutarı 5.3 milyar dolar oldu. Hisse senetlerinde ağustostaki üç haftalık 724 milyon dolarlık yabancı girişi sonrası, son üç haftadaki 552 milyon dolarlık çıkışla girişin büyük kısmı tekrar çıkmış oldu.

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Mehmet Yıldız
9.10.2022 12:35
Allah bu dünya için onları hep ödüllendirdi. İnşallah öteki tarafta hesap verirler.  
 
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