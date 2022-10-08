Bakan Nebati canlı yayında Özgür Demirtaş’a çok kızdı: Hiçbir dediği tutmayan Bakan Nebati doların buralara geleceğini bas bas bağıran Özgür Demirtaş’ı eleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yeni ekonomi modelinden söz ederken kurduğu, "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır." demişti. Bakan'ın sözlerini Twitter’dan tiye alan Özgür Demirtaş, "Allah Allah” paylaşımında bulunmuş sonrasında ise "İki gündür epistemolojik olarak hayattan koptum, Star Wars izliyorum. Obi Wan gibi Jedi gelmez vallahi." paylaşımını yapmıştı.



"BEN NİYE O TOPLANTIDA YOKUM?' DİYE SORGULAYACAKLARINA..."

Bakan Nebati, CNN Türk'te Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı “Gece Görüşü” programına konuk oldu. Nebati konuşmasının önemli bir bölümünü kendisini sosyal medyada sıkça eleştiren Prof. Özgür Demirtaş ve yaptığı konuşmayla ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

“Bilimsel bir toplantıydı. Akademik bilimsel bir toplantıda konuşacağınız format, doğaldır ki eğer sizin de bir akademik bir unvanınız varsa o dille olması lazım. Bunun başka türlüsü olamaz. Ben doktor unvanını kullanıyorum, bunun için çok çaba sarf ettim. Resmi olarak akademisyenim. Ben doçentlik unvanını kullanmıyorum. Bunu yadsıyamazsınız. Üniversitede üniversite hocası gibi, akademisyenle akademisyen gibi, gazeteciyle gazetecinin anlayacağı gibi, vatandaşla da herkesin anlayacağı gibi konuşurum. Burada beni üzen şu: Akademisyenlerin tvitleri. Bir defa bunlar, ‘Ben niye orada yokum?’ diye sorgulamaları gerekiyordu. Ama sorgulamıyorlar.”

“5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR… SEVİYE BU”

“Tvitleri okuyorum şimdi, ‘Hadi şunu bir de kağıttan okumadan söylesene.’ Bunu bir profesör söylüyor.”

“Koskoca profesör, 5 milyon takipçisi var, şunu demiş: ‘Allah Allah!’ Anlamamış. Bu hoca Türkiye'nin en önemli vakıf üniversitelerinden birinin hocası. Benim sözlerimden hiçbir şey anlamamış, ‘Allah Allah!’ diyor. ‘Ben epistemolojik bir kopuş yaşadım, şimdi filmleri izlemeye gidiyorum.’ diyor. Seviye bu.”

"BU HOCALARA SESLENİYORUM"

“Bir karşılaştırma açısından söylüyorum, bu hocalara sesleniyorum. Beni eleştiren hocaların kitap sayısı toplamı 79. Alıntılanma sayısı 38 bin 511. Makale sayısı 865. Takipçi sayısı 9 milyon. Bir tanesinin tek başına 4,5 milyon takipçisi var. Şimdi gelelim davet ettiğimiz hocalara. Toplam alıntılanma sayısı 396 bin. 21 hoca, benimle dalga geçen hocaların alıntılanma sayısı 38 bin. Makale sayısı 7 bin 805. Şimdi çok daha acı bir şey söyleyeyim, misafir hocalarımızın toplam takipçi sayısı 50 bin. 5-6 tanesinin sosyal medya hesabı var. Sadece bir tanesi çok yüksek 47 bin, bir tanesinin 25 takipçisi var, bir tanesinin 122 takipçisi var. Şimdi ne demeye çalışıyorum biliyor musunuz?”

“STAR WARS İZLEMEYE GİDİYORUM’ DİYENE SESLENİYORUM”

“Bir grup epistemolojiyi duyduğu için ‘Allah Allah!’ diyor. Bir grup sosyal medyada görünmeyip binlerce kitap yazıyor, on binlerce makale yazıyor, dünyanın en ünlü hocaları. Bunların içerisinde de kendi isimleriyle kuramları geçen hocalar var. Şimdi Türk akademisini, Türk bilimini bu hale getirenlerin bundan utanmış olması lazım. Türkiye’deki bilim adamlarının yapması gereken, özellikle de ‘Ben hiçbir şey anlamadım, epistemolojiyi bırakıyorum, epistemolojik bir kopuş yaşayıp Star Wars’u izlemeye gidiyorum.’ diyene sesleniyorum. Hiç mi rahatsız olmadın böyle bir toplantıda katılımcı olmamaktan? Hiç mi rahatsız olmadın 5 milyon takipçin ile dalga geçerken? Bu insanlar üretiyor. Bir Türk bilim insanı olarak üretmekten vazgeçip takipçilerine hoş görünmek için, 3-5 kelimeyle oynayıp üzerine gitmekten hiç mi rahatsız olmadın? Türkiye’de bilim diye bir şey var. Hiç mi rahatsız olmadın? Türkiye ekonomi modeli diye bir modelle iddialı bir şekilde çıkan bir hükümet, bir ekonomi yönetimi var bu modeli girdileri, çıktıları nedir, teorik altyapısı nedir, bunlarla ilgili hiçbir düşünce sarf etmeyi düşünmedin mi?”

"SEFİL DURUMU GÖSTERİYOR"

“Bununla ilgili aykırı bir makale yazmak aklına gelmedi mi? Bilim insanına yakıştıramıyorum. Türk bilim dünyasının düştüğü sefil durumu gösteriyor bu. Çok özür dilerim. Siz 20 tane kişinin yanında eğer iddialı bir şeyle çıkamıyorsanız... Heterodoks politikalar var, kabul et etme, Türkiye’de uygulanır uygulanmaz, farklı şeyler, eleştir... Ben diyorum ki Türkiye modelini önce teorik çerçeveye oturttum, modelimin girdileri, çıktıları net olarak gösteriliyor. Çerçevesi belli. Etkileşim içerisinde davranışı da katıyorum… Böyle bir hoca çıkıp epistemolojik kopuş yaşadım ve ben film izlemeye gidiyorum dediğinde bu gerçekten üzüldüğüm bir şey.”

"SOKAKTAKİ VATANDAŞIN NE İŞİ OLUR"

“Binlerce insan beni eleştiriyor, dalga geçiyor, hiç rahatsız olmam. Sokaktaki vatandaşın epistemolojiyle ne işi olabilir. O alacağı domatesin, peynirin miktarına bakar. Onun bunlarla zaten işi yok. Ama bir bilim insanı bilim insanı gibi davranacak.”