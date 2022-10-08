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Piyasaların bir bileni İslam Memiş açıkladı. Altın ve dolarda fırtına yaklaşıyor

Piyasaların bir bileni İslam Memiş, altın ve dolarda yaşanacak fırtınayı açıkladı. Ekim ve kasım aylarını işaret etti.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 21:05
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Piyasaların bir bileni İslam Memiş, altın ve dolarda yaşanacak fırtınayı açıkladı. Ekim ve kasım aylarını işaret etti

Piyasaların bir bileni İslam Memiş açıkladı. Altın ve dolarda fırtına yaklaşıyor
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"Piyasaların bir bileni" İslam Memiş, tv100'deki köşesinde, IMF ve Birleşmiş Milletler'in merkez bankalarından faiz arttırmalarını durdurmaları çağrısının ne anlama geldiğini yazdı; dolar ve altınla ilgili öngörülerini sıralarken çok çarpıcı bir 'Ekim-Kasım' uyarısında bulundu.

Memiş, piyasalarda yaşanan endişenin giderek arttığını ifade ederek, "küresel krizin kapıda olduğunu söyledi.

Memiş, ABD ve Fed'in gelecekteki hareketlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, ekim ve kasım aylarına dikkat çekti.

İslam Memiş'in tv100'de yayımlanan yazısı şöyle:

Dolar endeksinin (dxy) 114,75 seviyesine yükselmesi, diğer ülke merkez bankalarını çıkmaza soktu.

Küresel piyasalarda endişe her geçen gün artıyor!

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası (IMF) bu hafta uyarı yaptı; KRİZ KAPIDA!

Birleşmiş Milletler (BM), merkez bankalarından faiz artırımlarını durdurmalarını istedi.


Yayımlanan raporda yüksek faiz oranlarıyla fiyatları aşağı çekme düşüncesinin “İhtiyatsız bir kumar” olduğu ifade edildi.

Amerika ve Fed, istediğini aldı.

“Ben güçlü bir ülkeyim, param da rezerv para, buna karşı çıkarsanız sonucunu gördünüz” mesajı verdi.

Bu uyarı ile beraber Fed’in para politikasında bir değişiklik yapıp yapmayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz.


Bu değişikliği iki şekilde göreceğiz:

1- Faiz artırımını önce 50 sonra 25 puan ile daha az yapması

2- 2023 Mart ayı ile beraber faiz artırıma son vermesi

Bugünkü koşullarda Fed’in agresif değil, daha sakin olması beklenebilir.

Kasım ortasında ara seçim olduğundan dolayı piyasayı bozmak istemeyebilir.

Bu hafta piyasalar zaten güvercin Fed’i satın almaya başladı.

Bugün ABD’de Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak.

Önemli bir veri.

Önümüzdeki hafta da enflasyon verisi.

Bu iki veri sonrası piyasalarda kısa vadeli bir dalgalanma olabilir.

Ancak yön kararı için daha erken.

Dolar endeksi (dxy), tekrar 112 veya 112,50 yapabilir ama tekrar satış yer.

Altın ve gümüşün ons fiyatındaki kısa vadeli geri çekilmeler de kalıcı olmayabilir.

Küresel ekonomik kriz uyarısı önemli ve gerçek.

Bu uyarıyı dikkate almak gerek.

Ekim-Kasım fırtınalı olabilir!

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Abbas
8.10.2022 21:20
Ekonomistler üzülmeyin, bu kadar da olmaz denilen bir Ödün verilir, Dolarlar yağar !!!  
 
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