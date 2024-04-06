2017 yılından kalma bir market fişi ortaya çıktı

Ramazan Süzen
2017 yılından kalma bir market fişi ortaya çıktı
2017 yılından kalma bir market alışverişi sosyal medyanın gündemine oturdu. Fişte, alınan ürünlerin çokluğu ve ödenen az fiyat dikkatleri çekti.

TL’nin Dolar karşısında erimesiyle birlikte alım gücü her geçen gün düştü. Değer kaybeden TL’nin etkileri vatandaşı en çok da gıda alışverişinde zorladı.

Sosyal medyada paylaşılan 2017 yılına ait bir fişte, alınan ürünler ve ödenen fiyat dikkatleri çekerken, “Ne kadar çok şey alabiliyormuşuz” yorumları yapıldı.

FİŞTE YOK YOK

Fişte; elma, makarna, ayva, portakal, armut, turp, ekmek, çekirdek, kabak çekirdeği, nar ekşisi, havuç, saklama kabı, peynir, gondol ayakkabı kutusu, ampul ve su alındığı görüldü.

Bu alışveriş karşılığında tüketici, 131 TL ödedi.

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