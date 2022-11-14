Kuntz'tan Arda Güler ve Jesus yorumu

2022 Dünya Kupası'na geri sayım devam ederken Katar vizesi alamayan A Milli Takım, organizasyon öncesi iki hazırlık maçı oynayacak. İskoçya ve Çekya maçlarının aday kadrosunu belirleyen teknik direktör Stefan Kuntz, gündeme dair açıklamalar yaptı. Alman çalıştırıcı, Miguel Crespo'nun Türkiye Milli Takımı'nda oynabilme ihtimalini yorumladı.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo'nun Türk milli takımında oynaması gündeme geldi.

Portekizli oyuncunun geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Türk Milli Takımı' açıklamalarıyla merak uyandırdı.

26 yaşındaki futbolcu, "Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gidemeyeceğim için hayal kırıklığı yaşamadım. Portekizli çok oyuncu var, bir gün çağrılmak için ben çalışmalarıma devam edeceğim. Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse bir teklif gelse oturup ailemle değerlendirmem gerekir. Küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum. Bunu ailemle düşünmem gerekirdi." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, konuyla ilgili açıklama yaptı. Tivibu Spor'a konuşan Alman çalıştırıcı, "Zamanı gelirse Türk vatandaşı olursa bu konu hakkında bir düşünce sarf edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarların oylarıyla son iki ayın futbolcusu seçilen Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı ve takımına 2 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun büyük beklentiler içerisinde olduğu Arda Güler'in Milli Takım kadrosuna seçilmesini yorumlayan tecrübeli teknik adam, "Uluslar Ligi kadrolarında dikkat ettiğimiz konu, haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonunu yapmamaktı. Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık orada.

Bizim oradaki baskı durumumuz ile hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı. Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Bizler için önemli olan, oradaki oyuncularla da mesela Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi." sözlerini söyledi.

60 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında gelen soruya ise şöyle yanıt verdi;

"Teknik direktörlerle aramız genel olarak çok iyi. Onları yaptıkları işi çok beğeniyorum. Jesus'la daha çok görüşme nedenlerimden biri, şu andaki kadroya Fenerbahçe'den çok oyuncu katılmış olması. Burada değinmek istediğim bir konu daha var.

Bu dönemde kulüplerin bize oyuncu gönderme zorunluluğu yok. Ama bu konuda bir talep gelmedi. Herkes gönderdi. Bu hususta çok teşekkür ederim. Bu Avrupa kulüplerinde biraz daha farklı oldu. Yorgun oyuncularla ilgili, tek maç ya da çağırmama gibi talepler oldu. Bu hususta Türkiye'de kulüplere teşekkür ederiz"

"Hedefimiz gençleri A Milli Takım’a entegre etmekti. Bazı taraftarların kendi oyuncularını sık görmek istemeleri normal. Ama benim göz önünde tutmam gereken oyuncuların performansları. Uluslar Ligi’ndeki baskı ile hazırlık maçlarındaki baskı farklı. Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncular bu ortamda rahat edeceklerdir. Forvette eksik olduğumuz doğru. Bizlerin çözüm üretmesi gerekiyor. Cenk ile 2 sene önce tanıştık. Şuan oynaması ve skora etki etmesi milli takıma güzel yansıyacaktır."

"Kadro belirlenirken bazı oyuncular var, Serdar Aziz gibi, o zaten bizimle bir kamp geçirdi. Ben onun neler yapabildiğini, ihtiyacımız olduğunda seve seve geleceğini bildiğimiz bir oyuncu. Diğer kamplarda sakatlık olabilir, performansı o zamana kadar böyle devam ederse farklı bir opsiyon olabilir. Şu an biz zaten deneme amaçlı bazı pozisyonları eklemek zorunda kaldık. Burada o nedenle bazı oyuncuları kadroya katamadık."

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Marsilya), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)

* Emre Mor sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.