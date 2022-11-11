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Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler disipline verildiler. Ampute Milli Takımı'na büyük ayıp

Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın Mansur Yavaş'ı ziyaretinden sonra flaş bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 19:05
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Ampute Milli Takımı'na büyük ayıp. Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler, disipline verildiler

Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler disipline verildiler. Ampute Milli Takımı'na büyük ayıp
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9 Ekim'de yapılan karşılaşmada Angola Ampute Milli Takımı'nı 4-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın daveti üzerine 8 Kasım'da kendisini makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında 12 ampute futbolcu ve 3 teknik adamla sohbet eden Yavaş, ekibi kutlayarak “Başarınızdan gurur duydum” dedi. Ampute milli takımı oyuncularının ödüllendirilmesi konusunda izin için ilgililere talimat verdiği belirtilen Mansur Yavaş, ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Ampute ekibi de Yavaş'a “06 Mansur Yavaş” yazılı bir forma hediye etti.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI
AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen'in başkan olduğu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Mansur Yavaş'ı ziyaret eden Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı'nı disipline verdi.
Takımı Türkiye'ye dönüşlerinde hiçbir yetkili karşılamamıştı.

Milli takımdaki 12 futbolcunun kulüpleriyle 3 teknik adama Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından haklarında disiplin soruşturması başlatıldığını belirten bir yazı gönderildi. Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Oğuz Altınkaynak imzasıyla gönderilen tebligatta şu ifadelere yer verildi:

“Kulübünüz sporcularından. Federasyonumuz yetkililerinin izni ve bilgisi olmaksızın milli takım forması/eşofmanı ile çeşitli programlara katıldığı tespit edilmiştir. Adı geçen sporcular, tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk edilmiş olup, adı geçenlerin yazılı savunmalarının iş bu yazımızın tebligatından üç gün içerisinde federasyonumuzun …….. nolu faksına gönderilmesini, savunma vermediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılarak hakkında dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler ile nihai karar verileceğinin bilinmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

 

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Türkiyem
11.11.2022 19:53
Onlar sporcu siyasetçi değil  
 
Yurttas
11.11.2022 19:50
AKP haricinde birini/kurumu ziyaret etmek ülke SUÇ oldu, YETER...Ne biçim ülke yaratiniz AKP liler.  
 
kezban
11.11.2022 19:42
Bunlar milli, ulusal dinlemiyorlar ülkeyi toptan kendi malları gibi gördükleri için her şeyi kendi çıkarlarına göre keyfi, sorumsuz, hesapsız yönetiyorlar. Adalet, kanun, hukuk bunlara işlemiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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