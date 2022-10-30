Fenerbahçeliler'in 5 golü bırakıp sahada kimi izlediğini Fatih Saboviç açıkladı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Batshuayi'nin hat-trick yaptığı, Valencia'nın bu sezonki 11. golünü kaydettiği, kaleci Altay ve Szalai'nin zor anlar yaşasalar da sarı lacivertli taraftarlarca büyük destek gördüğü 90 dakika, nefesleri kesti.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile Kadıköy'de kozlarını paylaşıp 3-0'dan geri gelerek 3-3'lük beraberliği yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk oldu. Lider, Jorge Jesus önderliğinde formunu sürdürürken, İstanbulspor yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile 3 haftadır kaybettiği için yükseliş arıyordu.

İlk 15 dakika iki takım da birbirini sağlı sollu ataklarla yokladı ancak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gol sesi çıkmadı.

İLK KIRILMA ANI VE PENALTI

Karşılaşmanın ilk kritik anı 17. dakikada Ferdi'nin ortasında İstanbulspor savunması ceza sahasında elle oynayınca yaşandı. Penaltı kararı sonrası beyaz noktada topun başına geçen Michy Batshuayi 18. dakikada ağları havalandırdı: 1-0.

İstanbulsporlu oyuncular yeni hocaları Fatih Tekke'ye kendilerini kanıtlamak adına istekliydi ancak dağınık oldukları her hâllerinden belliydi.

TOP ALTAY'A HER GELDİĞİNDE ALKIŞLADILAR

Attığı golün getirdiği momentum sayesinde ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 24. dakikada Batshuayi'nin şutu çizgiden çıkarılınca farkı artıramadı. İlk 25 dakikalık bilançoda sarı lacivertli ekibin 2 tane çizgiden çıkarılan topu ve 1 tane boş kaleye kaçan golü vardı.

Mücadelenin başlangıcına dair bir başka anekdot ise; taraftarların son haftalarda formsuz bir grafik çizen Altay'ı top her ayağına geldiğinde alkışlamasıydı. Jesus'un mesajlarının net anlaşıldığı böylece somut bir yansıma da yarattı.

BÖYLE BİR LİDERİNİZ VARSA...

Jorge Jesus, bu akşam da saha kenarında maçın her saniyesini yaşadı ve her şeyin farkında olarak oyuncularını yönlendirdi. Eğer böyle bir lideriniz varsa; futbolcu olarak kusursuz oynamanız gerektiğini bilirsiniz. Sürdürülebilir başarıyı, doğru bir lider getirebilir ancak... Bu sebeple Fenerbahçe 2022-2023 sezonunda çok şanslı...

Hayatımda maçı bırakıp sadece saha kenarındaki performansını izlediğim tek hoca Obradović’ti. İkinci hoca da Jesus oldu.

İRFAN CAN'DAN 'ALEXVARİ' GOL

Birinci devrede Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile geçilen yarım saatin sonlarında; kronometreler 29'u gösterirken İrfan Can'ın uzaktan şutu üstten auta gitti. İrfan, 37'de ikinci denemesini yaptı ve ceza sahası dışından 'Alexvari' bir gol kaydetti: 2-0. Son haftalarda fiziğini güçlendiren ve formunu iyice yükselten İrfan Can, Jesus tedrisatı altında harika işlere imza atmaya başladı.

İkinci golün gelişiminde Arao ve Emre Mor'un müthiş temaslarının da hakkını vermek gerek...

İKİNCİ DEVRE HER ŞEY TERS YÜZ OLDU

Maçın ikinci yarısında senaryo farklı işleyecekti. Her şeyin hakimi olan Fenerbahçe; 48. dakikada Szalai-Altay anlaşmazlığı sonrası araya giren Jetmir Topalli'nin vuruşu ile farkın 1'e inmesini önleyemedi: 2-1.

Ancak 1 dakika sonra İrfan Can'ın kornerden kestiği ortada Batshuayi kafa ile yaptığı müthiş vuruşla takımını tekrar rahatlattı: 3-1.

YİNE AYNI HATA, YİNE ALTAY VE SZALAI

Fenerbahçe'nin ofsayt taktiği haftalardır gerek ligde gerekse Avrupa'da başarılı şekilde uygulanıyordu. Ancak İstanbulspor karşısında bu taktikle alakalı 'soğuk duş' etkisi yaratacak bir olay yaşandı. Jetmir Topalli bir kez daha, bu kez 67'de hem ofsayt tuzağına düşmesi hem de bir kez daha Altay-Szalai anlaşmazlığı yaratıp ikinci golünü kaydetti: 3-2.

FENERBAHÇE BÖYLE İSTİYOR!

Ligde geride kalan haftaların lideri Fenerbahçe ‘isterse’ gol atan ve ‘izin verirse’ gol yiyen bir takıma dönüştü. Bu gerçekten farklı bir seviye. Sarı lacivertliler için oyuna çok fazla hakim olmak da İstanbulspor'dan yenilen 2 goldeki gibi konsantrasyon eksiklikleri ya da rehavetler yaratabiliyor.

Kalan dakikaları diken üstünde oynayan sarı lacivertliler, 80 sonrası yine açılacak ve rahatlayacaktı.

BATSHUAYI HAT-TRICK YAPTI

Tam maçın son anları oynanmaya başlanmışken önce 87'de Batshuayi pasını verdi, Valencia boş kaleye golünü attı: 4-2. Hemen 1 dakika sonrasında bu kez Valencia verdi, Batshuayi fileleri havalandırdı: 5-2. İyice keyiflenen Fenerbahçe taraftarı, şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.

Batshuayi hat-trick yaparken, Valencia ligdeki 11. golünü buldu. Son anlarda Fenerbahçe tribünleri, kalecileri Altay'ın adını haykırırken; Jorge Jesus ve öğrencileri bir maçta daha 'yenilmez' olduklarını herkese gösterdi.