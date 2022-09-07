Asgari ücret yılbaşından sonra ne kadar olacak. SGK uzmanı canlı yayında hesaplayıp açıkladı

Yüksek enflasyon ve kurun artışı ile beliren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Son aylarda art arda gelen zamlar nedeniyle de vatandaşın alım gücü düştü.

Gelişmeler sonrasında temmuz ayında asgari ücret yüzde 30 zamla 5.500 TL yapıldı.

Enflasyonun artışı sürerken gözler asgariye yapılacak yeni zamma çevrildi.

2023 asgari ücret rakamlarının belirlenmesi için Aralık ayı işaret ediliyor. Yeni ücretin ne olacağı hakkında ise çeşitli tahminler yürütülüyor.

"ESAS FORMÜL, ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARIDIR"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk canlı yayınında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "Pek çok formül var ama gerçekleşecek olan esas formül aralık ayı enflasyon rakamlarıdır. Dolayısıyla yaklaşık olarak baktığımızda 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun hala bir önceki 6 aylık döneme ilişkin farkını koruduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"7 BİN-7.500 TL ARASINDA OLMASI ÇOK YÜKSEK"

Uzman isim asgari ücret için 3 formülün gündeme gelebileceğini ifade ederek olabilecek rakamı da açıkladı. "Masada birincisi toplu sözleşme şartları, ikincisi enflasyon rakamları, üçüncüsü Sayın Cumhurbaşkanının vereceği karar doğrultusunda artışlarla birlikte hangi noktaya geleceğini göreceğiz. 3 tane formül olarak değerlendirmek mümkündür" değerlendirmesinde bulunan Kaya şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırının 6 bin 680 TL civarında olduğu öngörüldü. Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksektir. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak. Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak." İfadelerini kullandı.