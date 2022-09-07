7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Asgari ücret yılbaşından sonra ne kadar olacak. SGK uzmanı canlı yayında hesaplayıp açıkladı

Asgari ücret yılbaşından sonra ne kadar olacak. SGK uzmanı canlı yayında hesaplayıp açıkladı

Temmuz ayında 5.500 TL'ye çıkarılan asgari ücrette gözler şimdiden yeni asgari zammı için aralık ayına çevrildi. SGK uzmanı Özgür Kaya canlı yayında katıldığı programda; "Esas formül aralık ayı enflasyon rakamlarıdır." diyerek yeni asgari ücretin 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 19:58
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 20:01
Takip Et

2023 asgari ücreti yılbaşından sonra ne kadar olacak. SGK uzmanı canlı yayında hesaplayıp açıkladı

Asgari ücret yılbaşından sonra ne kadar olacak. SGK uzmanı canlı yayında hesaplayıp açıkladı
+
Aa
-

Yüksek enflasyon ve kurun artışı ile beliren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Son aylarda art arda gelen zamlar nedeniyle de vatandaşın alım gücü düştü.

Gelişmeler sonrasında temmuz ayında asgari ücret yüzde 30 zamla 5.500 TL yapıldı.

Enflasyonun artışı sürerken gözler asgariye yapılacak yeni zamma çevrildi.

2023 asgari ücret rakamlarının belirlenmesi için Aralık ayı işaret ediliyor. Yeni ücretin ne olacağı hakkında ise çeşitli tahminler yürütülüyor.

"ESAS FORMÜL, ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARIDIR"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk canlı yayınında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "Pek çok formül var ama gerçekleşecek olan esas formül aralık ayı enflasyon rakamlarıdır. Dolayısıyla yaklaşık olarak baktığımızda 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun hala bir önceki 6 aylık döneme ilişkin farkını koruduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"7 BİN-7.500 TL ARASINDA OLMASI ÇOK YÜKSEK"

Uzman isim asgari ücret için 3 formülün gündeme gelebileceğini ifade ederek olabilecek rakamı da açıkladı. "Masada birincisi toplu sözleşme şartları, ikincisi enflasyon rakamları, üçüncüsü Sayın Cumhurbaşkanının vereceği karar doğrultusunda artışlarla birlikte hangi noktaya geleceğini göreceğiz. 3 tane formül olarak değerlendirmek mümkündür" değerlendirmesinde bulunan Kaya şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırının 6 bin 680 TL civarında olduğu öngörüldü. Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksektir. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak. Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak." İfadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

E
7.09.2022 20:16
Alım gücünü yükseltip onu koruyamassan bir işe yaramaz  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
1
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
2
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
3
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
4
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
5
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı
6
﻿Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
7
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿Gökhan Töre'nin yeni takımı açıklandı
﻿Gökhan Töre'nin yeni takımı açıklandı
﻿Gökhan Töre'nin yeni takımı açıklandı
﻿Galatasaray genç oyuncuyu transfer etti
﻿Galatasaray genç oyuncuyu transfer etti
﻿Galatasaray genç oyuncuyu transfer etti
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Nathan Redmond İstanbul'a geldi
﻿Nathan Redmond İstanbul'a geldi
﻿Nathan Redmond İstanbul'a geldi
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.