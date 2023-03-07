7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Habur Gümrük Kapısı'nda 40 milyonluk kaçak eşya

Habur Gümrük Kapısı'nda 40 milyonluk kaçak eşya

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yılbaşından bu yana Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda, 33 milyon lira değerinde 2 bin 481 kaçak cep telefonu ile 7,5 milyon lira değerinde 130 bin 687 kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 17:30
Takip Et

2023 operasyonları. Habur Gümrük Kapısında 40 milyonluk kaçak eşyaya el konuldu

Habur Gümrük Kapısı'nda 40 milyonluk kaçak eşya
+
Aa
-

Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda kontroller gerçekleştirildi. Kontroller sırasında kaçakçıların tespiti zor yöntemlerle Türkiye’ye sokmak istediği kaçak eşya, ekiplerin titiz çalışma ve dikkatiyle gözden kaçmadı.

Yılbaşından bu yana Habur'da vites kutusuna, bisküvi paketine, yolcuların vücuduna ve çay paketinin içine saklanan cep telefonları, ekipler tarafından ülkeye geçirilmedi.

40 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA

Oyuncağın içinden, direksiyondan, el fenerinden, kahve makinesinden, pekmezin içinden, terlikten, tekerlekten, çay kutusundan çıkan ve yolcunun ayağına sarılı halde gizlenen sigara ve elektronik sigaralar da yine ekiplerce yakalandı.

2023 yılında Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 33 milyon lira değerinde 2 bin 481 kaçak cep telefonu ve 7,5 milyon lira değerinde 130 bin 687 kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
5
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Hakan Keleş'ten flaş itiraf
﻿Hakan Keleş'ten flaş itiraf
﻿Hakan Keleş'ten flaş itiraf
﻿Avrupa kulüplerinin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda. Bonservisi belli oldu
﻿Avrupa kulüplerinin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda. Bonservisi belli oldu
﻿Avrupa kulüplerinin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda. Bonservisi belli oldu
﻿Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı hakkında açıklama
﻿Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı hakkında açıklama
﻿Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı hakkında açıklama
﻿Katar'dan gelen insani yardım ekipleri Türkiye'den ayrılıyor
﻿Katar'dan gelen insani yardım ekipleri Türkiye'den ayrılıyor
﻿Katar'dan gelen insani yardım ekipleri Türkiye'den ayrılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.