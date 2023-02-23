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Ünlülere ait 416 lüks araca el konuldu

İthalatında kaçakçılık yapıldığı gerekçesiyle ünlü isimlere ait 416 araca el konuldu. Savcılık yedi galerici için de soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 16:35
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Kaçakçılık iddiasıyla ünlülere ait 416 lüks araca el konuldu

Ünlülere ait 416 lüks araca el konuldu
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Aralarında, Mercedes, Porsche, Land Rover gibi lüks segmentteki 416 araca ilişkin Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Milyonlarca değere sahip otomobillerin, çifte fatura kullanılarak ithal edildiği iddia ediliyor.

Yüzlerce aracın ithalatında kaçakçılık suçunun işlendiği öne sürüldü. Araçların ithalatını yapan O. Otomotiv AŞ’nin işlemleri mercek altına alındı.

Artı Gerçek'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre hazırlanan rapor sonrası İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü araçların şasi numaraları ve plakaları üzerinde inceleme yaptı.

Müdürlük, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na geçen 30 Ocak’ta yaptığı başvuru ile anılan araçlara el koyma izninin verilmesi talep edildi.

ARAÇLAR ÜNLÜ İSİMLERE AİT

Savcılığın yazısı üzerine Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği 416 araç için el koyma kararı verdi. Söz konusu araçların plakalarına şerh konulacak. Böylelikle anılan araçların, yargılama bitimine kadar sattığı mümkün olamayacak. Söz konusu araçların önemli bir bölümünün ünlü isimlerden oluştuğu öğrenildi.

‘KAÇAKÇILIK’ SORUŞTURMASI

Anılan araçların ithalatını yapan şirket ile oto galerilerinin yetkilileri hakkında da kaçakçılık’ soruşturması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, şüpheliler listesinde B. Y., C. F., M. A., N. K., O. V., O. Y. ile Ş. Ç. yer aldı.

"SATILAMAZ DEVREDİLEMEZ"

Avukat İpek Güvenç, çifte faturalandırma yoluyla yüzlerce otomobilin gümrükte düşük fiyattan gösterildiği, bu yolla Hazine’nin vergi kaybına uğratıldığını belirterek '416 araca Mahkemece ‘satılamaz devredilemez’ manasında tedbir şerhleri işlendi.

Bu arabalara fiili olarak el konulması şu aşamada söz konusu değil” diye konuştu. Avukat Güvenç açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Bu tür yargılamalar yaklaşık 8-10 seneye kadar sürebilmekte. Ve iyi niyetli üçüncü kişi konumunda olan vatandaşın mülkiyet hakları ihlal edilmektedir. Yargılama sonucunda müsadere kararı verilmesi durumunda ise bu kere araçlara el konularak tasfiye edilmeleri gündeme gelebilecektir”

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