Kadın memurla uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı. Gümrük müdürü durumu bakan yardımcısının bildiğini açıkladı

Mersin Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık ve istihbarat Şube Müdürü Cihan Çelik'in aynı yerde çalışan kadın memurla çekilen samimi fotoğrafları ortaya çıktı.

Arif Kocabıyık'ın paylaşımı ile ortaya çıkan fotoğraflarda kadının parmağındaki yüzük dikkati çekti.

Birlikte çalıştığı kadın memurla uygunsuz fotoğrafları tepki toplayan Çelik, Odatv'ye yaptığı açıklamada, “Bu kişi benim dini nikahlı eşim, o dönemde ilk eşimle boşanma aşamasındaydım. Bu durumu eşim, çocuklarım, çalıştığım kurum ve bakan yardımcısı biliyor” diyerek kendini savundu.

“Gürbulak Bölge Müdürlüğü için adım geçti, bu fotoğraflar tekrar servis edildi, asıl mesele başka; kaçak malını yakalattığım kişi (M.K.) odama geldi ‘Artık bel altı vuracağız’ dedi, bunun için şahitlerim var” iddiasında bulunan Çelik, Saygı Öztürk’ün 2 Ağustos 2021 tarihli yazısında yer alan “Asma Kilit” operasyonunu kendilerinin yaptığını söyledi.

Çelik; “Bu operasyonda, asma kilit olduğu söylenen konteynırlarda güneş gözlüğü ve saat gibi malzemeler çıktı, durumdan rahatsız olan, kaçak malın sahibi beni görevden aldırtmak istedi, bana gelip ‘Müdürüm senin burada çalışmanı ben de dâhil kimse istemiyor, seni görevden aldırmak için bakanlığa 100 bin Dolar teklif ettik olmadı, bundan sonra bel altı vuracağız’ dedi” iddiasında bulundu.

Çelik’in iddiasına göre, ortaya çıkan fotoğraflar, bir milletvekili aracılığıyla bakanlığa teslim edildi. Bakanlık konuyla ilgili inceleme başlattı ve durumun evlilik amaçlı bir ilişki olduğunu belirtildi.