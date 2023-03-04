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2023 Oscar Ödülleri'nin ilk sunucu grubu açıklandı

Bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Töreni'nde ödüllerin sahiplerini açıklayacak isimlerin ilk grubu açıklandı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 17:42
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2023 Oscar Ödülleri'nin ilk sunucu grubu açıklandı

2023 Oscar Ödülleri'nin ilk sunucu grubu açıklandı
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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 95'inci kez sahiplerini bulacak.

.KIMMEL GERİ DÖNÜYOR

Amerika’nın ünlü talk şov yıldızı Jimmy Kimmel'ın geçtiğimiz aylarda üçüncü kez Oscar sahnesine döneceği ortaya çıkmıştı. Kimmel’ın gelecek yıl 95’incisi düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde sunuculuk yapacağı açıklanmıştı.

Daha önce 2017 ve 2018 yıllarında sunuculuk yapan komedyenin Oscar sahnesine dönüş duyurusu Akademi Ödülleri’nin yapımcıları Glenn Weiss ve Ricky Kirshner tarafından yapılmıştı.

İLK SUNUCULAR BELLİ OLDU

Bu yıl yıldızlarla dolu bir şovun gerçekleşmesini beklenen Oscar Ödül Töreni'nde sunuculuk yapacak isimler belli oldu.

İşte şimdiye kadar açıklanan isimler:
Riz Ahmed
Emily Blunt
Glenn Kapat
Jennifer Connelly
Ariana DeBose
Samuel L. Jackson
Dwayne Johnson
Michael B. Jordan
Troy Kotsur
Jonathan Majors
Melissa McCarthy
Janelle Monáe
Deepika Padukone
Questlove
Zoe Saldaña
Donnie Yen

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