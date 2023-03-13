Oscar partisindeki transparan kıyafetiyle herkesi gölgede bıraktı.

Vanity Fair’in Oscar sonrası düzenlenen partisine ünlüler akın etti. Kylie Jenner, Kendall Jenner, Gigi Hadid gibi isimlerin geldiği partide model Emily Ratajkowski iddialı seçimiyle herkesin önüne geçti.

Emily'nin gümüş rengi elbisesi, aksi takdirde açıkta kalacak olan göğüslerini kapatarak mütevazılığını zar zor koruyan kalın örgülere sahipti.

Emily Ratajkowski, hayal gücüne çok az şey bırakan çarpıcı yarı saydam bir elbise ile partinin öne çıkan isimlerinden oldu. Pek çok güzel oyuncuyu gölgede bırakan model yine adından söz ettirdi.

Sebastian Bear-McClard’dan ayrıldıktan sonra adı Pete Davidson ve Brad Pitt gibi gösteri dünyasının birbirinden ünlü isimleriyle anılan Emily Ratajkowski, son dönemde aşk hayatıyla gündeme geliyordu.