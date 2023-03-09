62 yıllık Oscar geleneği sona eriyor. Halı artık kırmızı değil

Oscar ödül töreni bu yıl çok farklı olacak. 95. Oscar Ödülleri gecesinde kırmızı halı bile kırmızı olmayacak.

Türkiye saatiyle 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece yapılacak olan 2023 Oscar Ödülleri töreni öncesi hazırlıklar başladı. Törenin sunucusu Jimmy Kimmel, dün yeni halı serilirken basın mensuplarının karşısındaydı.

Sinema için yılın en büyük gecesinde ünlülerin geçeceği ikonik Hollywood Bulvarı'ndaki büyük halı serildi. 1961'den beri kırmızı olan ikonik halının, artık şampanya rengi olduğu görüldü.

Oscar bu yıl da her yıl olduğu gibi, ünlü talk show sunucusu Kimmel'in ev sahipliğinde Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak.

"BU YIL KAN DÖKÜLMEYECEK"

Jimmy Kimmel, basına hitap ederken, Will Smith'in geçen yıl Oscar töreninde Chris Rock'a tokat atmasına atıfta bulunarak, "İnsanlar 'Bu yıl herhangi bir sorun olacak mı? Bu yıl herhangi bir şiddet olacak mı?' diye soruyor. Kesinlikle olmamasını umuyoruz. Kırmızı halı yerine şampanya rengi halıda karar kıldık ki kan dökülmeyeceğine dair ne kadar kendimize güvendiğimizi gösterelim" şeklinde espri yaptı.

Will Smith, geçen yıl Oscar gecesinde, eşi Jada Pinkett Smith hakkında sözleri nedeniyle sinirlenerek sunucu Chris Rock'ı sahnede tokatlamıştı.

Rock, Jada Pinkett Smith'in kazıttığı saçlarını, Demi Moore'un 1997'deki Jane'in Zaferi filmindeki görünümüe benzetmişti. Alopesi hastalığı nedeniyle saçları dökülen Pinkett Smith, şakaya gülmemişti. Bu duruma öfkelenen Will Smith, sahneye çıkarak törene damga vuran ve haftalarca konuşulan tokat olayına imza atmıştı. Smith, yerine oturduğunda da "Karımın adını o lanet ağzına alma" diyerek Rock'a bağırmıştı.

Olay sonrası özür dileyen Smith, Akademi tarafından 10 yıl boyunca Oscar törenlerinden ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.

