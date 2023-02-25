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Rihanna Oscar'da sahneye çıkacak

Geçtiğimiz haftalarda Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan ve ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Rihanna 95. Oscar Ödülleri töreninde sahne alacak.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 12:33
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Rihanna 95. Oscar Ödül Töreni'nde sahneye çıkacak

Rihanna Oscar'da sahneye çıkacak
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Dokuz Grammy ödüllü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz haftalarda Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda sahne aldı.

İKİNCİ KEZ ANNE OLACAK

İlk çocuğunu dokuz ay önce dünyaya getiren Rihanna, hamilelik sürpriziyle herkesi şaşırttı. Ünlü isim, büyüyen karnını gözler önüne serdi. Şimdilerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Rihanna'nın 95. Akademi Ödülleri töreninde 'Black Panther: Wakanda Forever'dan Oscar adayı 'Lift Me Up' şarkısını seslendireceği ortaya çıktı.

Rihanna, Black Panther: Wakanda Forever filminin müziği 'Lift Me Up' şarkısıyla 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında ilk kez Oscar'a aday olmuştu.

 

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ 12 MART'TA

Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 95. Oscar Ödül Töreni, 12 Mart Pazar günü ABC ve dünya çapındaki yayın organlarında canlı olarak yayınlanacak.
 

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