Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ‘’seçim ne zaman yapılacak?’’ sorularını yanıtlayarak seçim kararını imzaladı. Peki, 2023 seçimleri ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayısta mı yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kendi başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi kararını imzaladı.

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılmasını öngören seçim kararını bugün kabine toplantısında imzaladı. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Seçim kararı yarın Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Biraz önce Anayasamızın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak kararın ardından YTSK seçim takvimini başlatacak. 14 Mayıs 2023'te milletimiz Cumhurbaşkanı'nı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.

Seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bizi seçim tarihini öne çekme kararını alma sebeplerinden bazıları şunlardır:

18 Haziran üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Bu tarih yurtiçinde ve yurtdışında yüzbinlerce vatandaşımızın Hac farizasını ifa etmek için mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okullar tatile girmesi sebebiyle milyonlarca vatandaşımız tatile ve memleketlerine gitmek için yola çıkacaktı.

Alternatif olarak da 14 Mayıs'ı teklif ettik. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne tekabül eden bir tarihin hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz. Ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem seçim tarihiyle ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı'' şeklinde açıklamalarda bulundu.