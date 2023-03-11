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Babacan'dan ‘14 Mayıs’ mesajı: 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine ilişkin kararı imzalamasının ardından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs 2023'te 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. Seçim kararı ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 04:25
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Babacan'dan ‘14 Mayıs’ mesajı: Tüm Türkiye kazanacak

Babacan'dan ‘14 Mayıs’ mesajı: 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin, "14 Mayıs 2023'te 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. Seçim kararı ülkemiz için hayırlı olsun" notunu düştü.

Videoda ise Babacan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Bu seçimi, 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. Evladına harçlık veremeyip, gizli gizli ağlayan analar kazanacak. Pazardan eli boş, başı eğik dönen babalar kazanacak. Çocuğunu okutamayan işçi arkadaşlarımız kazanacak. Açlıkla sınanan emekliler kazanacak. Ürettikçe zarar eden çiftçi kazanacak. Sattığı malı yerine koyamayan esnaf kazanacak.”

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