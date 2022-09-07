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  • Ziraat Bankası’nın eski müdürü Şenol Babuşcu AKP'nin seçim için para dağıtacağı tarihi duyurdu 

Ziraat Bankası’nın eski müdürü Şenol Babuşcu AKP'nin seçim için para dağıtacağı tarihi duyurdu 

Ziraat Bankası eski Genel Müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Orta Vadeli Program (OVP) için çarpıcı yorumda bulundu. Babuşçu, "Seçim finansmanı için ekimden itibaren para dağıtacaklar" dedi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:08
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 13:08
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2023 seçimlerinde AKP'nin para dağıtacağı tarihi Şenol Babuşçu duyurdu. Ziraat Bankası’nın eski müdürü Babuşçu içeriden aldığı bilgiyi açıkladı

Ziraat Bankası’nın eski müdürü Şenol Babuşcu AKP'nin seçim için para dağıtacağı tarihi duyurdu 
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Gazete Durum'un haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan Orta Vadeli Program (2023-2025) Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Ziraat Bankası eski Genel Müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu'dan çarpıcı yorum geldi.

OVP'de iki ay önce 278 milyar lira olarak öngörülen bütçe açığının, 461 milyar liraya yükseltilmesinin seçimle ilişkilendirilebileceğini belirten Babuşçu, "Demek ki seçimin finansmanı için ekim ayından itibaren para dağıtmaya başlayacaklar" dedi.

Gazete Durum'da yer alan habere göre Babuşçu'nun OVP ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bu rakamın gerçekçi olmadığını kendileri de biliyor.  Merkez Bankası, 40 gün önce 2023-2024 enflasyon hedefini yüzde 60,4 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program kapsamında 40 gün sonra enflasyon hedefini yüzde 65 açıkladı. 40 günde ne değişti de 5 puan artırdılar? 15 gün ya da 1-2 ay sonra yüzde 65'i yüzde 75 yapacaklar o zaman.

Zaten eğer iyi bir program olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı kendisi sunardı. Daha önceki orta vadeli programların hepsini Hazine Bakanı sunmuştu. Bu sefer Bakan da sunmadığına göre programa güvenmiyorlar.

Büyüme hedefleri yüzde 5. Seçim çalışmalarına ekimden itibaren başlarlarsa büyüme hedefine ulaşmak mümkün olabilir. Daha gevşek bir para politikasıyla büyümede yüzde 5 gerçekleşme ihtimali olabilir.

Bunun seçimle ilişkisi kurulabilir. Demek ki seçimin finansmanı için ekim ayından itibaren para dağıtmaya başlayacaklar."

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Selim
7.09.2022 13:54
Bazıları anırmayı tercih ediyor.  
 
Murat fırat
7.09.2022 13:30
Akp liler yaşadınız devlet para dağıtacakmış çünkü makarna çay kömür kalmadı dağıtın bakalım yetimin öksüzün hakkını bunun hesabı ahirette görülür  
 
nedim
7.09.2022 13:20
Para basacaklar yada borç alacaklar. Bu kadar borcu kim ödeyecek. Doğmamış türk ve kürt çocukların hakları elinden alınıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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