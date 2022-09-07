Ziraat Bankası’nın eski müdürü Şenol Babuşcu AKP'nin seçim için para dağıtacağı tarihi duyurdu 

Gazete Durum'un haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan Orta Vadeli Program (2023-2025) Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Ziraat Bankası eski Genel Müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu'dan çarpıcı yorum geldi.

OVP'de iki ay önce 278 milyar lira olarak öngörülen bütçe açığının, 461 milyar liraya yükseltilmesinin seçimle ilişkilendirilebileceğini belirten Babuşçu, "Demek ki seçimin finansmanı için ekim ayından itibaren para dağıtmaya başlayacaklar" dedi.

Gazete Durum'da yer alan habere göre Babuşçu'nun OVP ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bu rakamın gerçekçi olmadığını kendileri de biliyor. Merkez Bankası, 40 gün önce 2023-2024 enflasyon hedefini yüzde 60,4 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program kapsamında 40 gün sonra enflasyon hedefini yüzde 65 açıkladı. 40 günde ne değişti de 5 puan artırdılar? 15 gün ya da 1-2 ay sonra yüzde 65'i yüzde 75 yapacaklar o zaman.

Zaten eğer iyi bir program olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı kendisi sunardı. Daha önceki orta vadeli programların hepsini Hazine Bakanı sunmuştu. Bu sefer Bakan da sunmadığına göre programa güvenmiyorlar.

Büyüme hedefleri yüzde 5. Seçim çalışmalarına ekimden itibaren başlarlarsa büyüme hedefine ulaşmak mümkün olabilir. Daha gevşek bir para politikasıyla büyümede yüzde 5 gerçekleşme ihtimali olabilir.

Bunun seçimle ilişkisi kurulabilir. Demek ki seçimin finansmanı için ekim ayından itibaren para dağıtmaya başlayacaklar."