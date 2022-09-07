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Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı

Cem Küçük, TV100'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki rakibine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Küçük "AKP'liler Kılıçdaroğlu'nu ister. Erdoğan, sağ tandanslı biri olduğu zaman çekinebilir seçim 2. Tura kalır diye" dedi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:32
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:54
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Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı. TV100 canlı yayınında konuştu

Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı
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Cem Küçük, TV100'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki rakibine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Cem Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"AKP'lilere sorsanız Kemal Bey’i ister. Tayyip Bey de böyle ister fakat Erdoğan’a benzeyen biri yani sağ tandanslı biri olduğu zaman çekinebilir seçim 2. Tura kalır diye. Kemal Bey 2018’de aday olamadı çünkü Erdoğan’ı yenemeyeceğini biliyordu."

 

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Abbas
7.09.2022 11:01
Yanlışın var Cem kardeş, en çok acıyı Kılıçdaroğlu’na yenildiğinde çekeceğinden en çok onu istemez  
 
Soner
7.09.2022 10:57
Bunlar ne söylerse ters teper kandırma yapıyorlar  
 
Drif
7.09.2022 10:51
6.masa bence planli bir sekilde ilerliyor. Sonunda uygun bir zamanda mahsur yavasi aday gösterecek. Deva partisi ve gelecek partisi ile yollarini ayiracak. Deva ve gelecek hdp ile ittifak kuracak  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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