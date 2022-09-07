Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı

Cem Küçük, TV100'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki rakibine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Cem Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"AKP'lilere sorsanız Kemal Bey’i ister. Tayyip Bey de böyle ister fakat Erdoğan’a benzeyen biri yani sağ tandanslı biri olduğu zaman çekinebilir seçim 2. Tura kalır diye. Kemal Bey 2018’de aday olamadı çünkü Erdoğan’ı yenemeyeceğini biliyordu."