2023 yılında çağ atlayacak 7 teknoloji

2023 yılında çok değer kazanacak olan 7 teknoloji belli oldu.

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, Bilgi işlem teknolojilerindeki ilerlemeler ve yapay zeka teknolojisi, son dönemin en çok konuşulan teknolojileri arasında yer alıyor.

YAPAY ZEKA

Birçok alanda hayatımızda yer alan bu teknoloji konuşma tanımadan yüz tanımaya, navigasyon yazılımlarına, Siri, Google ve Alexa gibi sesli asistanlara kadar birçok uygulama yapay zeka teknolojisini kullanıyor.

KUANTUM BİLİŞİM

Quantum Computing, kuantum ilkelerine dayalı olarak işlem gerçekleştirmeye odaklan geleceğin yeni teknolojisi. Kuantum bilgi işlem, sıfırlar ve birler yerine, bir nesnenin ölçümden önceki durumunun olasılığını hesaplıyor.

SINIR BİLİŞİM

2022 yılında adından oldukça söz ettiren bir başka teknoloji ise sınır bilişim yani Edge Computing olacak. Sınır bilişim (edge computing) bir veri işleme yapısını ifade ediyor. Bu yapıda veri ve işlemler, yerel olarak cihazların yerine, uç noktalarda (edge) bulunan veya cihazların yanı başında bulunan bir sunucuda gerçekleştiriliyor.

Bu sayede, veri işlemenin gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmesi, veri güvenliğinin artırılması ve ağ trafiğinin azaltılması gibi avantajları insanlığa sunacak.

5G

Aslında 5G teknolojisini dünyada birçok ülke kullanıyor. Ancak dünyanın henüz Türkiye’de bu teknolojiyle tanışmış değiliz. 5G, daha hızlı internet erişimi, daha yüksek veri hacmi ve daha az gecikme gibi özellikleriyle gerçek zamanlı veri işleme ve sanal gerçeklik gibi uygulamaların daha etkili bir şekilde kullanılabilmesine olanak tanıyacak.

NESNELERİN İNTERNETİ

Nesnelerin İnterneti, son birkaç yılın en umut verici teknolojilerinden biri. Cihazlar arasındaki bağlantıların daha da arttırılması, daha fazla veri toplanmasına ve daha akıllı cihazların ortaya çıkmasına neden olacağı için büyük önem taşıyor.

BLOCKCHAİN

Blockchain teknolojisi birçok alanda çok faydalı kullanım sağlıyor. Finansal alanda işlemlerin güvenliğini sağlamaktan medikal kayıtların güvenliğinin sağlanmasına kadar birçok alanda kullanılabiliyor.

VR, AR VE METAVERSE

Son dönemde Metaverse kavramıyla birlikte birçok şirket sanal mağaza ve lansmalar düzenlemişti.