Akıllı telefonunu yedekte bekletenlere kötü haber: Bloke olacak

Kullanılmayan ve evde saklanan cep telefonları için hazırlanan yasa teklifine göre son bir yıl içinde sinyal alınmayan ve “bir gün lazım olur” denilerek bekletilen tüm cep telefonlarının pasife alınacağı ifade edildi.

AK Parti en az 1 yıl kullanılmayan cep telefonlarının pasife düşmesini sağlayacak kritik bir yasa teklifi hazırladığını ifade etti.

1 yıl içinde hiç sinyal alınmayan cep telefonlarının IMEI numarası pasife alınacak ver bu cihazlar artık kullanılmaz hale getirilecek.

Teklifte, “1 yıl geçtikten sonra cep telefonunu son kullanan kişi bir sim kart takarsa, telefon tekrar aktif hale gelecek” denildi.

Ancak pasife alınmış telefon başkasına satılmış ya da hediye edilmişse telefonu alan kişinin sim kartı o telefonda çalıştırılamayacak.