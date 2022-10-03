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Akıllı telefon devine büyük suçlama. 682 milyon dolarlık yaptırım. Yasadışı aktarım iddiası

Hindistan, Çinli cep telefonu üreticisi Xiaomi'nin 682 milyon dolar varlığına, "yabancı şirketlere fikri mülkiyet hakkı karşılığı yasa dışı para aktardığı" gerekçesiyle el koydu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 15:44
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Hindistan Çinli cep telefonu üreticisi Xiaomi'nin 682 milyon dolar yaptırım. Yasa dışı aktarım iddiası

Akıllı telefon devine büyük suçlama. 682 milyon dolarlık yaptırım. Yasadışı aktarım iddiası
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, yabancı şirketlerin varlık aktarımlarıyla ilgili uyuşmazlıklara bakan istinaf otoritesi, Gümrük Muhafaza Direktörlüğünün 29 Nisan'da verdiği varlıklarının dondurulması kararını onadı.

Kararda, Xiaomi'nin ABD'li mikroçip üreticisi Qualcomm'a, ürettiği akıllı telefonlarda kullandığı çiplerin fikri mülkiyet hakkı karşılığı olarak yaptığı ödemeleri, Döviz Takas Yönetimi Yasası'na aykırı usulle aktardığı, ödemelerin gruba bağlı başka bir şirket tarafından Hindistan dışında tutulmasının kanuna uygun olmadığı belirtildi.

Xiaomi'den yapılan açıklamada ise söz konusu aktarımların, şirketin Hindistan'daki bağlı iştirakinin, Qualcomm ile yaptığı sözleşmeye uygun şekilde yapıldığı savunuldu.

Xiaomi'nin ve Qualcomm'un aktarımların meşru ticari düzenlemelere uygun yapıldığı görüşünde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Şirketimizin itibarını ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak için tüm yasal yollara başvuracağız." ifadesi yer aldı.

Piyasa araştırma şirketi Counterpoint Research'ün verilerine göre, Xiaomi, Güney Koreli üretici Samsung ile yüzde 18'er payla Hindistan'da cep telefonu piyasasında lider konumda bulunuyor.

Hindistan ile Çin arasında Haziran 2020'de yaşanan sınır çatışmasının ardından Çinli şirketler ülkedeki faaliyetlerinde zorluklar ve engellemelerle karşılaşmıştı. Yeni Delhi yönetimi, güvenlik gerekçesiyle Çinli internet şirketleri tarafından geliştirilen 300'den fazla mobil uygulamayı yasaklarken, yatırım şartlarını zorlaştırmıştı.

(Kaynak: AA)

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