2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği 2023 yılında en çok satılan otomobiller açıkladı.
Böylelikle otomobil markaları ve kaç adet sattıkları da ortaya çıktı.
Öte yandan yerli ve milli otomobil Togg, listenin 19’uncu sırasından yer kaptı.
İşte en çok satılan ilk 10 otomobil markası…
1. FIAT 174 bin 207 adet
2. RENAULT 115 bin 358 adet
3. FORD 90 bin 381 adet
4. VOLKSWAGEN 77 bin 424 adet
5. PEUGEOT 70 bin 202 adet
6. OPEL 65 bin 455 adet
7. CITROEN 55 bin 631 adet
8. HYUNDAI 52 bin 188 adet
9. TOYOTA 49 bin 212 adet
10. DACIA 37 bin 202 adet