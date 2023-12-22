2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde!

Türkiye’de bu yıl en çok satılan otomobil markaları listelendi. İlk 10’da yer alan ootmobiller şöyle...

1 /15 Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği 2023 yılında en çok satılan otomobiller açıkladı. 2 /15 Böylelikle otomobil markaları ve kaç adet sattıkları da ortaya çıktı. 3 /15 Öte yandan yerli ve milli otomobil Togg, listenin 19’uncu sırasından yer kaptı. 4 /15 İşte en çok satılan ilk 10 otomobil markası… 5 /15 1. FIAT 174 bin 207 adet 6 /15 2. RENAULT 115 bin 358 adet 7 /15 3. FORD 90 bin 381 adet 8 /15 4. VOLKSWAGEN 77 bin 424 adet 9 /15 5. PEUGEOT 70 bin 202 adet 10 /15 6. OPEL 65 bin 455 adet 11 /15 7. CITROEN 55 bin 631 adet 12 /15 8. HYUNDAI 52 bin 188 adet 13 /15 9. TOYOTA 49 bin 212 adet 14 /15 10. DACIA 37 bin 202 adet 15 /15