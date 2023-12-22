2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde!

2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde!
Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Türkiye’de bu yıl en çok satılan otomobil markaları listelendi. İlk 10’da yer alan ootmobiller şöyle...
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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği 2023 yılında en çok satılan otomobiller açıkladı.

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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 2

Böylelikle otomobil markaları ve kaç adet sattıkları da ortaya çıktı.

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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 3

Öte yandan yerli ve milli otomobil Togg, listenin 19’uncu sırasından yer kaptı.

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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 4

İşte en çok satılan ilk 10 otomobil markası…

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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 5

1. FIAT 174 bin 207 adet

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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 6

2. RENAULT 115 bin 358 adet

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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 7

3. FORD 90 bin 381 adet

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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 8

4. VOLKSWAGEN 77 bin 424 adet

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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 9

5. PEUGEOT 70 bin 202 adet

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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 10

6. OPEL 65 bin 455 adet

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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 11

7. CITROEN 55 bin 631 adet

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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 12

8. HYUNDAI 52 bin 188 adet

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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 13

9. TOYOTA 49 bin 212 adet

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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 14

10. DACIA 37 bin 202 adet

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2023 yılında en çok satan 10 otomobil açıklandı. Bakın zirve kimde! 15
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