En ucuz sıfır otomobiller. Yeni yıla yeni arabayla girmek istenler için

Türkiye’de Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,8 oranında artışla 1 milyon 73 bin 982 adetle rekor kırdı.
Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde, geçen yıla göre yüzde 66,2 oranında artarak 840 bin 925 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 43,7 artarak 233 bin 57 adet oldu.
TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ OTOMOBİLLER HANGİSİ
Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş aralık ayında devam etse de zamlar çok yukarı seviyelerde değil. Türkiye otomotiv pazarı, zamlara rağmen rekor kırmayı sürdürüyor.
Sıfır otomobillere son dönemde gelen zamlarla birlikte Türkiye'de 700 bin liranın altında otomobil kalmadı.
İŞTE ARALIK AYINDAKİ FİYATLARA GÖRE EN UYGUN 10 OTOMOBİL
1. Hyundai i10- 710 bin TL
2. Kia Picanto - 780 bin TL
3. Fiat Panda - 792 bin 900 TL
4. Fiat Egea Sedan - 794 bin 900 TL
5. Hyundai i20 - 799 bin TL
6. Citroen C3 - 813 bin TL
7. Seat Ibiza - 825 bin TL
8. Renault Clio - 826 bin 900TL
9. Renault Taliant - 837 bin 900 TL
10. Fiat Egea Hatchback - 854 bin 900 TL
Otomobil üreticilerinin Türkiye fiyat listesini aylara göre kontrol edildiğinde, zamlar gözler önüne serildi. İşte o fiyat listeleri.
VOLKSWAGEN POLO:
2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL
2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL
2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL
2023 Ağustos fiyatı: 887,500 TL
2023 Eylül fiyatı: 887,500 TL
2023 Ekim fiyatı: 922.800 TL
2023 Aralık fiyatı: 977,900 TL
VOLKSWAGEN T-CROSS
2023 Mayıs fiyatı: 798,800 TL
2023 Haziran fiyatı: 928,400 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1,070,200 TL
2023 Ağustos fiyatı: 1,113,300 TL
2023 Eylül fiyatı: 1,113,300 TL
2023 Ekim fiyatı: 1.124.400 TL
2023 Aralık fiyatı: 1,191,600 TL
VOLKSWAGEN GOLF
Mayıs Fiyatı: 805,500 TL
Haziran Fiyatı: 944,900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1,089,200 TL
2023 Ağustos fiyatı: 1,133,100 TL
2023 Eylül fiyatı: 1,133,100 TL
2023 Ekim fiyatı: 1.144.400 TL
2023 Aralık fiyatı: 1,212,800 TL
SKODA FABİA
2023 Mayıs fiyatı: 654.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 779.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 864.267 TL
2023 Ağustos fiyatı: 869.000 TL
2023 Eylül fiyatı: 889.000 TL
2023 Ekim fiyatı: 889.000 TL
2023 Kasım fiyatı: 914.900 TL
2023 Aralık fiyatı: 939.900 TL
SKODA SCALA
Mayıs fiyatı 799.400 TL
Haziran Fiyatı: 939.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1.042.234 TL
2023 Ağustos fiyatı: 1.044.900 TL
2023 Eylül fiyatı: 1.074.900 TL
2023 Ekim fiyatı: 1.074.900 TL
2023 Aralık fiyatı: 1.099.900 TL
CHERY OMODA 5
Mayıs Fiyatı: 860.000 TL
Haziran Fiyatı: 910.000 TL
Temmuz Fiyatı: 1.179.800 TL
Ağustos fiyatı: 1.180.000 TL
Eylül fiyatı: 1.180.000 TL
Ekim fiyatı: 1.180.000 TL
Kasım fiyatı: 1.180.000 TL
Aralık fiyatı: 1.180.000 TL
CHERY TİGGO 7 PRO
Mayıs fiyatı: 875.000 TL
Haziran Fiyatı: 925.000 TL
Temmuz Fiyatı: 1.195.100 TL
Ağustos Fiyatı: 1.195.100 TL
Eylül fiyatı: 1.195.100 TL
Ekim fiyatı: 1.195.100 TL
Kasım fiyatı: 1.195.100 TL
Aralık fiyatı: 1.195.100 TL
DACİA SANDERO
2023 Mayıs fiyatı: 634.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 754.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 890.000 TL
2023 Ağustos fiyatı: 890.000 TL
2023 Eylül fiyatı: 890.000 TL
2023 Ekim fiyatı: 890.000 TL
2023 Kasım fiyatı: 890.000 TL
2023 Aralık fiyatı: 873,900 TL
DACİA SANDERO STEPWAY
Mayıs Fiyatı: 618.000 TL
Haziran Fiyatı: 738.900 TL
Temmuz fiyatı: 834.000 TL
Temmuz fiyatı: 874.000 TL
Ağustos fiyatı: 874.000 TL
Eylül fiyatı: 874.000 TL
Ekim fiyatı: 874.000 TL
Kasım fiyatı: 874.000 TL
Aralık fiyatı: 857,900 TL
DACİA DUSTER
Mayıs Fiyatı: 679.900 TL
Haziran Fiyatı: 828.000 TL
Temmuz Fiyatı: 941.000 TL
Temmuz fiyatı: 985.000 TL
Ağustos fiyatı: 985.000 TL
Eylül fiyatı: 985.000 TL
Ekim fiyatı: 985.000 TL
Kasım fiyatı: 899.000 TL
Aralık fiyatı: 899.000 TL
FİAT 500 HB
Mayıs Fiyatı: 718.900 TL
Haziran Fiyatı: 825.900 TL
Temmuz Fiyatı: 924.250 TL
Temmuz fiyatı: 969.900 TL
Eylül fiyatı: 969.900 TL
Ekim fiyatı: 969.900 TL
Kasım fiyatı: 969.900 TL
Aralık fiyatı: 969.900 TL
FORD FİESTA
Mayıs fiyatı: 694.100 TL
Haziran fiyatı: 858.400 TL
Temmuz fiyatı: 987.300 TL
Eylül fiyatı: 924.700 TL
Ekim fiyatı: 924.700 TL
Kasım fiyatı: 887.900 TL
Aralık fiyatı: 878.000 TL
HONDA JAZZ
Temmuz fiyatı: 1.362.000 TL
Ağustos fiyatı: 1.362.000 TL
Eylül fiyatı: 1.390.000 TL
Ekim fiyatı: 1.390.000 TL
Kasım fiyatı: 1.390.000 TL
Aralık fiyatı: 1.390.000 TL
Hyundai Bayon
Mayıs: 655.000 TL
Haziran: 760.000 TL
Temmuz Fiyatı: 849.085 TL
Ağustos Fiyatı: 895.000 TL
Eylül Fiyatı: 915.000 TL
Ekim Fiyatı: 915.000 TL
Kasım Fiyatı: 915.000 TL
Aralık Fiyatı: 960.000 TL
KİA RİO
Mayıs- 723.000 TL
Haziran- 778.000 TL
Temmuz fiyatı: 846.217 TL
Ağustos fiyatı: 955.000 TL
Eylül fiyatı: 955.000 TL
Ekim fiyatı: 955.000 TL
Kasım fiyatı: 955.000 TL
Aralık fiyatı: 955.000 TL
NİSSAN JUKE
2023 Mayıs fiyatı: 807.600 TL
2023 Haziran fiyatı: 961.500 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1.123.500 TL
2023 Ağustos Fiyatı: 1.123.500 TL
2023 Eylül Fiyatı: 1.140.300 TL
2023 Ekim Fiyatı: 1.097.700 TL
2023 Kasım Fiyatı: 1.117.700 TL
2023 Aralık Fiyatı: 1.059.600 TL
OPEL CORSA
2023 Mayıs fiyatı: 604.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 792.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 838.900 TL
2023 Ağustos Fiyatı: 880.900 TL
2023 Eylül Fiyatı: 880.900 TL
2023 Ekim fiyatı: 880.900 TL
2023 Kasım fiyatı: 880.900 TL
2023 Aralık fiyatı: 889.900 TL
OPEL ASTRA
2023 Mayıs fiyatı: 844.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 972.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1.169.900 TL
2023 Ağustos fiyatı: 1.239.900 TL
2023 Eylül fiyatı: 1.239.900 TL
2023 Ekim fiyatı: 1.239.900 TL
2023 Kasım fiyatı: 1.239.900 TL
2023 Aralık fiyatı: 1.252.900 TL
OPEL CROSSLAND
2023 Mayıs fiyatı: 783.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 1.044.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1.062.900 TL
2023 Ağustos fiyatı: 1.104.900 TL
2023 Eylül fiyatı: 1.104.900 TL
2023 Ekim fiyatı: 1.104.900 TL
2023 Kasım fiyatı: 1.104.900 TL
2023 Aralık fiyatı: 1.104.900 TL