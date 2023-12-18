En ucuz sıfır otomobiller. Yeni yıla yeni arabayla girmek istenler için

Türkiye’de Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,8 oranında artışla 1 milyon 73 bin 982 adetle rekor kırdı.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde, geçen yıla göre yüzde 66,2 oranında artarak 840 bin 925 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 43,7 artarak 233 bin 57 adet oldu.

TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ OTOMOBİLLER HANGİSİ

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş aralık ayında devam etse de zamlar çok yukarı seviyelerde değil. Türkiye otomotiv pazarı, zamlara rağmen rekor kırmayı sürdürüyor.

Sıfır otomobillere son dönemde gelen zamlarla birlikte Türkiye'de 700 bin liranın altında otomobil kalmadı.

İŞTE ARALIK AYINDAKİ FİYATLARA GÖRE EN UYGUN 10 OTOMOBİL

1. Hyundai i10- 710 bin TL

2. Kia Picanto - 780 bin TL

3. Fiat Panda - 792 bin 900 TL

4. Fiat Egea Sedan - 794 bin 900 TL

5. Hyundai i20 - 799 bin TL

6. Citroen C3 - 813 bin TL

7. Seat Ibiza - 825 bin TL

8. Renault Clio - 826 bin 900TL

9. Renault Taliant - 837 bin 900 TL

10. Fiat Egea Hatchback - 854 bin 900 TL

Otomobil üreticilerinin Türkiye fiyat listesini aylara göre kontrol edildiğinde, zamlar gözler önüne serildi. İşte o fiyat listeleri.

VOLKSWAGEN POLO:

2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL

2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL

2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL

2023 Ağustos fiyatı: 887,500 TL

2023 Eylül fiyatı: 887,500 TL

2023 Ekim fiyatı: 922.800 TL

2023 Aralık fiyatı: 977,900 TL

VOLKSWAGEN T-CROSS

2023 Mayıs fiyatı: 798,800 TL

2023 Haziran fiyatı: 928,400 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1,070,200 TL

2023 Ağustos fiyatı: 1,113,300 TL

2023 Eylül fiyatı: 1,113,300 TL

2023 Ekim fiyatı: 1.124.400 TL

2023 Aralık fiyatı: 1,191,600 TL

VOLKSWAGEN GOLF

Mayıs Fiyatı: 805,500 TL

Haziran Fiyatı: 944,900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1,089,200 TL

2023 Ağustos fiyatı: 1,133,100 TL

2023 Eylül fiyatı: 1,133,100 TL

2023 Ekim fiyatı: 1.144.400 TL

2023 Aralık fiyatı: 1,212,800 TL

SKODA FABİA

2023 Mayıs fiyatı: 654.900 TL

2023 Haziran fiyatı: 779.900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 864.267 TL

2023 Ağustos fiyatı: 869.000 TL

2023 Eylül fiyatı: 889.000 TL

2023 Ekim fiyatı: 889.000 TL

2023 Kasım fiyatı: 914.900 TL

2023 Aralık fiyatı: 939.900 TL

SKODA SCALA

Mayıs fiyatı 799.400 TL

Haziran Fiyatı: 939.900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1.042.234 TL

2023 Ağustos fiyatı: 1.044.900 TL

2023 Eylül fiyatı: 1.074.900 TL

2023 Ekim fiyatı: 1.074.900 TL

2023 Aralık fiyatı: 1.099.900 TL

CHERY OMODA 5

Mayıs Fiyatı: 860.000 TL

Haziran Fiyatı: 910.000 TL

Temmuz Fiyatı: 1.179.800 TL

Ağustos fiyatı: 1.180.000 TL

Eylül fiyatı: 1.180.000 TL

Ekim fiyatı: 1.180.000 TL

Kasım fiyatı: 1.180.000 TL

Aralık fiyatı: 1.180.000 TL

CHERY TİGGO 7 PRO

Mayıs fiyatı: 875.000 TL

Haziran Fiyatı: 925.000 TL

Temmuz Fiyatı: 1.195.100 TL

Ağustos Fiyatı: 1.195.100 TL

Eylül fiyatı: 1.195.100 TL

Ekim fiyatı: 1.195.100 TL

Kasım fiyatı: 1.195.100 TL

Aralık fiyatı: 1.195.100 TL

DACİA SANDERO

2023 Mayıs fiyatı: 634.900 TL

2023 Haziran fiyatı: 754.900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 890.000 TL

2023 Ağustos fiyatı: 890.000 TL

2023 Eylül fiyatı: 890.000 TL

2023 Ekim fiyatı: 890.000 TL

2023 Kasım fiyatı: 890.000 TL

2023 Aralık fiyatı: 873,900 TL

DACİA SANDERO STEPWAY

Mayıs Fiyatı: 618.000 TL

Haziran Fiyatı: 738.900 TL

Temmuz fiyatı: 834.000 TL

Temmuz fiyatı: 874.000 TL

Ağustos fiyatı: 874.000 TL

Eylül fiyatı: 874.000 TL

Ekim fiyatı: 874.000 TL

Kasım fiyatı: 874.000 TL

Aralık fiyatı: 857,900 TL

DACİA DUSTER

Mayıs Fiyatı: 679.900 TL

Haziran Fiyatı: 828.000 TL

Temmuz Fiyatı: 941.000 TL

Temmuz fiyatı: 985.000 TL

Ağustos fiyatı: 985.000 TL

Eylül fiyatı: 985.000 TL

Ekim fiyatı: 985.000 TL

Kasım fiyatı: 899.000 TL

Aralık fiyatı: 899.000 TL

FİAT 500 HB

Mayıs Fiyatı: 718.900 TL

Haziran Fiyatı: 825.900 TL

Temmuz Fiyatı: 924.250 TL

Temmuz fiyatı: 969.900 TL

Eylül fiyatı: 969.900 TL

Ekim fiyatı: 969.900 TL

Kasım fiyatı: 969.900 TL

Aralık fiyatı: 969.900 TL

FORD FİESTA

Mayıs fiyatı: 694.100 TL

Haziran fiyatı: 858.400 TL

Temmuz fiyatı: 987.300 TL

Eylül fiyatı: 924.700 TL

Ekim fiyatı: 924.700 TL

Kasım fiyatı: 887.900 TL

Aralık fiyatı: 878.000 TL

HONDA JAZZ

Temmuz fiyatı: 1.362.000 TL

Ağustos fiyatı: 1.362.000 TL

Eylül fiyatı: 1.390.000 TL

Ekim fiyatı: 1.390.000 TL

Kasım fiyatı: 1.390.000 TL

Aralık fiyatı: 1.390.000 TL

Hyundai Bayon

Mayıs: 655.000 TL

Haziran: 760.000 TL

Temmuz Fiyatı: 849.085 TL

Ağustos Fiyatı: 895.000 TL

Eylül Fiyatı: 915.000 TL

Ekim Fiyatı: 915.000 TL

Kasım Fiyatı: 915.000 TL

Aralık Fiyatı: 960.000 TL

KİA RİO

Mayıs- 723.000 TL

Haziran- 778.000 TL

Temmuz fiyatı: 846.217 TL

Ağustos fiyatı: 955.000 TL

Eylül fiyatı: 955.000 TL

Ekim fiyatı: 955.000 TL

Kasım fiyatı: 955.000 TL

Aralık fiyatı: 955.000 TL

NİSSAN JUKE

2023 Mayıs fiyatı: 807.600 TL

2023 Haziran fiyatı: 961.500 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1.123.500 TL

2023 Ağustos Fiyatı: 1.123.500 TL

2023 Eylül Fiyatı: 1.140.300 TL

2023 Ekim Fiyatı: 1.097.700 TL

2023 Kasım Fiyatı: 1.117.700 TL

2023 Aralık Fiyatı: 1.059.600 TL

OPEL CORSA

2023 Mayıs fiyatı: 604.900 TL

2023 Haziran fiyatı: 792.900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 838.900 TL

2023 Ağustos Fiyatı: 880.900 TL

2023 Eylül Fiyatı: 880.900 TL

2023 Ekim fiyatı: 880.900 TL

2023 Kasım fiyatı: 880.900 TL

2023 Aralık fiyatı: 889.900 TL

OPEL ASTRA

2023 Mayıs fiyatı: 844.900 TL

2023 Haziran fiyatı: 972.900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1.169.900 TL

2023 Ağustos fiyatı: 1.239.900 TL

2023 Eylül fiyatı: 1.239.900 TL

2023 Ekim fiyatı: 1.239.900 TL

2023 Kasım fiyatı: 1.239.900 TL

2023 Aralık fiyatı: 1.252.900 TL

OPEL CROSSLAND

2023 Mayıs fiyatı: 783.900 TL

2023 Haziran fiyatı: 1.044.900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1.062.900 TL

2023 Ağustos fiyatı: 1.104.900 TL

2023 Eylül fiyatı: 1.104.900 TL

2023 Ekim fiyatı: 1.104.900 TL

2023 Kasım fiyatı: 1.104.900 TL

2023 Aralık fiyatı: 1.104.900 TL