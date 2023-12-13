Çin'in yeni elektrikli Avatar'ı. Yayalarla iletişim kuran otomobil

Kaynak: Haber Merkezi
Çin'in yeni elektrikli Avatar'ı. Yayalarla iletişim kuran otomobil
Çinli otomobil üreticisi yayalarla iletişim kuran otomobili Avatr 12 ilk kez Avrupa'da boy gösterdi. Avatr 12 yolların dikkat çekici otomobili olmaya aday...

Avatra 12...En azından söyleniş şekliyle Avatar 12...Avrupa'da standa çıktı, boy göstermeye başlayacak, Çin'in elektrikli otomobil...

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Münih'teki otomobil fuarında ilk kez standa çıkan Avatr 12, Avatra 11'in ardından ikinci modeli...5 Metreye yaklaşan uzunluğuyla, yolların cesur otomobili olmaya hazırlanıyor. Grand Coupe tarzı tasarımıyla BMW Grand Coupe ile yarış edeceğe benziyor.

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1,9 genişliğindeki aracın yüksekliği, 1,45 metreden biraz fazla...Aracın arka bölümünde bulunan emektromotoru güçü dört tekerleğe farklı şekilde aktarıyor. Aracın menzili ise 650 ile 700 kilometre arasında olduğu belirtiliyor.

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Changan ve CATL'nin elektrikli otomobil markası Avatr 12'nin bataryaları ise 94.5 kWh hacminde olarak temin edileceği açıklandı.

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Avatr 11 90,4 veya 116,8 kWh ile gelirken, Avatr 12, 94,5 kWh'ye sahip olacak. Buna ek olarak, 11 sadece dört tekerlekten çekişli bir araç olarak sunulurken, 12 artık tek motorlu bir versiyonla da piyasaya sürülecek. İlk modelin menzili sırasıyla 555 ve 680 kilometre olarak açıklandı.

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Piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise herhangi bir açıklama yapımadı.

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