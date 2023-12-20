Otomobil devi sevkiyatları durdurdu. Güvenlik testlerinde hile skandalı ortalığı karıştırdı

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Otomobil devi sevkiyatları durdurdu. Güvenlik testlerinde hile skandalı ortalığı karıştırdı
Daihatsu, güvenlik testlerinde hile yapıldığına ilişkin yeni açıklamaların ardından hem Japonya'da hem de yurt dışında üretimde olan tüm otomobil modellerinin sevkiyatını askıya aldı.

AFP'nin haberine göre; Otomobil devi Toyota'ya bağlı Daihatsu, güvenlik testlerinde hile yapıldığına ilişkin iddiaların ardından açıklamada bulundu.

Toyota bağımsız bir panel tarafından hazırlanan bir raporun ardından yaptığı açıklamada, "Daihatsu tarafından geliştirilen tüm modellerin hem Japonya'da hem de yurt dışında üretimde olan sevkiyatlarının geçici olarak askıya alınmasına karar verildi" dedi.

Bağımsız panel, Nisan ayında ortaya çıkan bir güvenlik skandalını araştırmak için kurulmuştu. Toyota, soruşturmada '25 test kategorisindeki 174 öğede yeni usulsüzlükler tespit edildiğini' ve ayrıca Nisan ve Mayıs aylarında kapı parçaları ve yandan çarpışma testlerinde tespit edilen hataların bulunduğunu söyledi.

Güvenlik sorunuyla bağlantılı araba modeli sayısı şu anda toplam 64'e ulaştı. Bunların 22'si Toyota tarafından satıldı.

Toyota, sertifikasyonun bir otomobil üreticisinin iş yapması için 'önemli bir ön koşul' olduğunu ve Daihatsu'nun 'bir otomobil üreticisi olarak şirketin temellerini sarsan' ihmalinin 'aşırı ciddiyetinin farkındayız' dedi.

Daihatsu, kendi açıklamasında 'müşterilerimizin ve paydaşlarımızın güvenine ihanet ettiği için derin özürlerini' sundu.

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