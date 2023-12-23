En çok kazaya karışan otomobillerin listesi ortaya çıktı. Otomobil alacaklar dikkat!

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
En çok kazaya karışan otomobillerin listesi ortaya çıktı. Otomobil alacaklar dikkat!
Yapılan araştırma sonucunda en çok kaza yapan otomobil markalarının listesi ortaya çıktı. İşte o kara liste…

LendingTree araştırmasına göre, 30 otomobil markası ile bir araştırma yapıldı.

Araştırma sonucuna göre, AB’deki Teslalar daha yüksek oranda kazaya karıştı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil Tesla en çok kazaya karışanlar listesinde birinci sırayı aldı.

Araştırmaya göre, bin Tesla’dan 24’ü kaza yaptı. Ardından 23 kazaya karışan Ram listede.

Listenin 3. Sırasında ise 21 kaza ile Subaru sürücüleri yer alıyor.

LendingTree, araştırmanın araçlarını sigortalatmak isteyen kişilerden gelen bilgiler üzerinden yapıldığını duyurdu. Bu yüzden de çalışmada kiralık araç sürücülerinin yer almadığını belirtti.

Öte yandan uzmanlara göre Tesla sürücüleriyle ilgili sorun otomatik pilota fazla güvenmelerinden kaynaklanıyor.

Ayrıca Musk 2 yıl önce yaptığı açıklamada, Tesla sahibinin bir kazaya karışma olasılığının diğerlerine göre on kat daha az olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Türkiye’de 2023 yılında en çok satılan otomobiller açıklanmıştı. İlk sırayı Fiat kaparken Tesla 19. sırada yer aldı.

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