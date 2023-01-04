Samsung'un bu modeli kapanın elinde kalacak. Telefon almak için yurt dışına çıkmanıza gerek kalmayacak

Teknolojioku sitesinde yer alan bigilere göre, Samsung, bugün giriş segmentte yer alan uygun fiyatlı Galaxy F04 modelini vitrine çıkardı.!

GALAXY F04 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy F04; 6.5 inç 60 Hz tazeleme hızı sunan 720 x 1600 piksel çözünürlüklü IPS LCD panelle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ayrıca giriş segmentte sıklıkla kullanılan damla çentik tasarımı bu modelde de yer alıyor.

Cihazda kullanılan işlemci MediaTek Helio P35. 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; dört 2.3 GHz ARM Cortex-A53 ve dört 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak PowerVR GE8320 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Galaxy F04, 8 GB RAM gibi detaylar sayesinde sınıfındaki diğer modellerden kolaylıkla ayrılacak. Tabii bu noktada önemli bir detay söz konusu. Zira bu RAM miktarı fiziksel ve sanal belleğin kombinasyonuyla (4 GB RAM + 4 GB Sanal RAM) oluşuyor. Bunun dışında 128 GB dahili depolama mevcut ve 15W destekli 5.000 mAh‘lik bir pilden besleniyor.

Önde damla çentik içerisine konumlandırılmış 5 Megapiksellik selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Telefon, Çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi gibi birçok özelliğe sahip. Modelle ilgili en dikkat çeken ayrıntılardan birisi de parmak izi okuyucuya sahip olmaması. Bunun yerine kullanıcılar güvenlik yöntemi olarak yüz tanıma özelliğini kullanabilecek.

Ekran: 6.5 inç 60 Hz tazeleme hızı sunan 720 x 1600 piksel çözünürlüklü IPS LCD panel

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

Batarya: 15W şarjı destekleyen 5.000 mAh

Ön Kamera: 5 Megapiksel selfie

Arka Kamera: 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensör

FİYATI

Samsung Galaxy F04, 90 dolarlık fiyat etiketiyle 12 Ocak’tan itibaren ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. 90 milyon dolar 1686 Türk lirasına eşit geliyor.

Öte yandan Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Ancak, vergilerle birlikte fiyatın artacağı da ileri sürülüyor.