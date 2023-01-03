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2022'de en çok kullanılan şifreler belli oldu

Bir güvenlik firması 2022 yılında en çok kullanılan şifreleri açıkladı. İşte detaylar...

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 13:11
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2022 yılında en çok kullanılan şifreler açıklandı.

2022'de en çok kullanılan şifreler belli oldu
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Parola yönetim şirketi NordPass'ın 2022'nin en yaygın ve dolayısıyla en kötü şifrelerinin listesini açıkladı.

NordPass, "Artan siber güvenlik bilincine rağmen eski alışkanlıkların zor öldüğünü öğrendik" diyor.

Hesapları güvence altına almak için "şifre", en sevdiğiniz futbol takımı veya evcil hayvanınızın adı gibi basit kimlik bilgilerini kullanmak anlamına gelir. Ayrıca birçok kişi aynı şifreyi birçok farklı sitede aynı anda kullanıyor.

EN YAYGIN 10 ŞİFRE

Nordpass sitesinde en çok kullanılan 100 şifreyi listeledi.

İşte ilk 10:

1. password

2. 123456

3. 123456789

4. guest

5. qwerty

6. 12345678

7. 111111

8. 12345

9. col123456

10. 123123

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