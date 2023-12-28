2024’te işsizlik maaşına ne kadar zam gelecek? Asgari ücretle birlikte tüm hesaplar değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak açıkladı.

7 milyondan fazla çalışanı doğrudan milyonları ise dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret zammı, genel sağlık sigortası (GSS) primi, kıdem tazminatı, staj ücreti gibi birçok kalemde de artış meydana getirecek.

Yaşanacak artışın en çok merak edildiği kalemlerden biri ise işsizlik maaşı olarak bilinen işsizlik ödeneği.

En az 4 ay çalışan bir işçinin, işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde alabileceği ödenekte temmuz ayından bu yana alt sınır asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınır ise yüzde 80'i olarak hesaplanıyordu.

Söz konusu oranlarla 17 bin 2 liralık yeni asgari ücret üzerinden yapılacak hesaplamaya göre, işsizlik ödeneğinde en düşük miktar 7 bin 993 liraya, en yüksek miktar ise 15 bin 989 liraya yükselecek.