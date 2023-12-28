17 bini anladık da o 2 lira ne oluyor ne alacak insanlar onunla?

İki toplantı sonrası 2024 yılının tek seferlik asgari ücretini açıklayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 17 bin 2 TL'de anlaştı.

Açıklamayı yapan Bakan Vedat Işıkhan, güncel asgari ücreti duyururken "En büyük teşekkürü hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme, işçiye işvereni de istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu cümledeki 'vatandaşı enflasyona ezdirmemek' ifadesi dikkat çekti. İktidar kanadından daha önce yapılan açıklamalarda 2024 yılı içerisinde ikinci bir zam yapılmayacağı belirtilmişti. Şimdi ise asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zammın yıl içinde yapılacak zamlarla eriyeceğini düşünen vatandaşlar durumun farkına sabah olunca vardı.

Yapılan açıklamalarda 17 bin TL'nin yanındaki '2 TL' detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Bu rakamı duyanlar "2 lira ile ne alınacak ki?" diye sormaktan kendini alamadı.

2 TL'YE NE ALINACAK?

Pazar ve market etiketlerine bakıldığında artık hiçbir şeyin fiyatının 2 TL olmadığı görülürken, asgari ücretliler "En azından 17 bin 10 TL olsaydı da o 10 TL'ye evimize bir ekmek alsaydık, 2 TL'ye satılan hiçbir şey yok ki." yorumunda bulundu.

SOSYAL MEDYADA 2 TL GÜNDEM OLDU

2024'ün asgari ücreti açıklandığında sosyal medyada "asgari ücretteki 2 TL" konusu ülkede en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Olayın mizahını yapan sosyal medya kullanıcıları şu paylaşımları yaptı: