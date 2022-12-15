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Fas 2030 Dünya Kupası'na aday

Katar Fas'ın yakın komşuları İspanya ve Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabileceği fikri, dört yıl önce gündeme gelmişti.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 22:08
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2030 Dünya Kupası'na Fas aday

Fas 2030 Dünya Kupası'na aday
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Fas, İspanya'yı ve ardından Portekiz'i eleme maçlarında eleyerek Dünya Kupası yarı finallerine yükselen ilk Afrika takımı olarak FIFA içinde statü ve taraftarlar nezdinde güvenilirlik kazandı.

Görünüşe göre sağlam bir temele sahip olan milli takım için daha uzun vadeli beklentiler var. Rabat yakınlarındaki birinci sınıf bir eğitim merkezinde yetiştirilen yerel oyuncularla birlikte Avrupa'daki Fas diasporasından güçlü bir oyuncu alımı var.

İlk çok kıtalı Dünya Kupası ev sahipliği teklifini oluşturmak için henüz bir teklif olmamasına rağmen, Fas futbol Federasyonu Başkanı hala konsepte inanıyor.

Fouzi Lekjaa, Associated Press'e bu hafta ekip otelinde verdiği bir röportajda, "Bu organizasyonun Afrika kıtası ile Avrupa kıtası arasında paylaşılmasını istedik" dedi.

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