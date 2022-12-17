Danimarkalı spikerden büyük hadsizlik. Annelerine sarılan Faslı futbolcuları maymunlara benzetti

Danimarka’da yayın yapan TV 2 Nyhender, sunucu Soren Lippert'in Fas milli takım oyuncularının annelerine sarılmasından bahsederken kucaklaşan maymunların bir görüntüsünü gösterdi.

Lippert haddini daha da aşarak “Birbirlerine bağlı oldukları için bunu Katar'da, Fas'ta aile toplantılarında da yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sunucunun canlı yayında Faslı oyuncuları ve annelerini maymunlarla karşılaştırmasının ardından ağır eleştiri altında kaldı.