17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Danimarkalı spikerden büyük hadsizlik. Annelerine sarılan Faslı futbolcuları maymunlara benzetti

Danimarkalı spikerden büyük hadsizlik. Annelerine sarılan Faslı futbolcuları maymunlara benzetti

Danimarkalı gazeteci Soren Lippert, Dünya Kupası'nda aldıkları galibiyetlerin ardından annelerine sarılan Faslı futbolcuları maymunlara benzetti.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 22:26
Takip Et

Danimarkalı spiker anelerine sarılan Faslı futbolcuları maymunlara benzetti

Danimarkalı spikerden büyük hadsizlik. Annelerine sarılan Faslı futbolcuları maymunlara benzetti
+
Aa
-

Danimarka’da yayın yapan TV 2 Nyhender, sunucu Soren Lippert'in Fas milli takım oyuncularının annelerine sarılmasından bahsederken kucaklaşan maymunların bir görüntüsünü gösterdi.

Lippert haddini daha da aşarak “Birbirlerine bağlı oldukları için bunu Katar'da, Fas'ta aile toplantılarında da yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sunucunun canlı yayında Faslı oyuncuları ve annelerini maymunlarla karşılaştırmasının ardından ağır eleştiri altında kaldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

halk
17.12.2022 22:42
bati sistemi ve adaleti ile ileride olsa da, halktan kopuk bazi solcularin dedigi gibi batı her kosulda cagdas degildir.  
 
Hakan Dündar
17.12.2022 22:35
Birde aynaya baksa ne görecek acaba  
 
Hamit Seki
17.12.2022 22:33
Onlarda evlilik sözleşmesi gereği çocuklar 18 yaşına kadar yetiştirilir, sonra saldım çayıra mevlam kayıra ölünceye kadar merak etmezler, bizde ise ölene kadar çocuklarını takip ederler.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
1
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
2
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
3
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
4
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
5
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
7
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿17 yaşındaki kız, uyuyan babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!
﻿17 yaşındaki kız, uyuyan babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!
﻿17 yaşındaki kız, uyuyan babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!
﻿Fransa'da öldürülen Türk gencin cinayetinin aydınlatılması için çağrı
﻿Fransa'da öldürülen Türk gencin cinayetinin aydınlatılması için çağrı
﻿Fransa'da öldürülen Türk gencin cinayetinin aydınlatılması için çağrı
﻿Siirt'te 'koyun otlatma' kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı
﻿Siirt'te 'koyun otlatma' kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı
﻿Siirt'te 'koyun otlatma' kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı
﻿’Yeşil reçete’ operasyonunda tutuklu sayısı 5’e yükseldi
﻿’Yeşil reçete’ operasyonunda tutuklu sayısı 5’e yükseldi
﻿’Yeşil reçete’ operasyonunda tutuklu sayısı 5’e yükseldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.