Evlilik duası olarak da bilinen 21 günde evlenme duasında Taha suresi okunmaktadır. 21 gün boyunca düzenli okunması tavsiye edilen 21 günde evlenme duası arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 21 günde evlilik duası nedir? 21 günde evlenmek için hangi dua okumalı?

21 günde evlenme duası evlenmek isteyip türlü hayırlı kısmet bulamayan, hayırlı kısmet bulabilmek için dualardan yardım almak isteyenlerin merak ettiği bir duadır. Evlilik duası olarak da bilinen bu dua da Taha Suresi okunmaktadır. Peki, Taha suresi nedir? Taha suresi kısmet açar mı?

21 GÜNDE EVLİLİK DUASI NEDİR, NASIL YAPILIR?

21 günde evlilik duası yapmak için kişilerin tam 21 gün boyunca düzenli olarak evlilik duası olan Taha suresini okumaları gerekmektedir.

21 günde evlilik duasında 3 kere Rahman surelerini okumak ve 11 kere salavat getirmek gerekir. Ardından da duaya devam ederken bireyler 21 gün boyunca bir bardak suya:

“İnnâ Fetahnâ Leke fethan-mübina. Ve fütihatis-semâiü fekânet ebvabâ.”

Anlamı: “Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.”

Tam 101 kere bu duayı okumaları gerekir.

Evlilik duasının düzenli, abdestli bir şekilde yapılması, temiz kıyafetler giyilmesine özen gösterilmesi gerekir. Kişiler dua ettikten sonra okudukları suyu içmeleri gerekiyor.