MHP’nin AKP raporu ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilan edilmesiyle Cumhur İttifakı adı altında AKP ile ittifak kuran MHP bundan tam 13 yıl önce hazırladığı raporda AKP’nin hukuksuz özelleştirmelerini şöyle sıralıyordu:

*Türkiye’de faaliyet gösteren 14 bankanın hisselerinin % 100’ü yabancılara ait bulunuyor.

*Borsada işlem gören hisse senetlerinin % 70’inden fazlasına ve hazine iç borçlanma senetlerinin yaklaşık % 20’sine yine yabancılar sahiptir.

*Sigortacılık sektöründe ise yabancıların payının % 45’ı geçtiği tahmin edilmektedir.

*Özelleştirmeyi, Devletin sahip olduğu değerli varlıkları haraçmezat şeklinde ucuza satmak olarak algılayan AKP hükümeti, 2002 sonuna kadar 17 yılda yapılan yaklaşık 8.053 Milyar Dolar özelleştirmeye karşın, son 8,5 yılda, 33 Milyar 969 milyon Dolar özelleştirme gerçekleştirmiştir.

*1986 yılından itibaren 270 kuruluştaki kamu hisseleri, 22 yarım kalmış tesis, 788 taşınmaz, 8 otoyol, 2 boğaz köprüsü, 104 Tesis, 6 Liman, şans oyunları lisans hakkı ile Araç Muayene İstasyonları özelleştirme kapsamına alınmıştır.

*AKP hükümetinin son 8,5 yılında gerçekleşen özelleştirme tutarı, 33 Milyar 969 milyon dolardır.

*6 Milyar 150 milyon dolarlık Atatürk Hava Limanı özelleştirmesinden 3 Milyar dolar, Galataport’tan 4 Milyar 100 milyon dolar, Vakıfbank’ın özelleştirilen % 25’lik hissesinden 1 Milyar 100 milyon dolarlık gelir elde edilmiştir

*Ülkemizde mülkü bulunan yabancı gerçek kişi sayısı Suriye uyruklular (2.469 kişiye ait 4.595 mülk sayısı ve bunlara ait alanı 241.467.705 m2) dâhil edildiğinde 116.422 kişiye, bunlara ait taşınmaz sayısı 107.466’ya ve alanı 315.158.841 m2’ye (315 bin 159 dekara=315,2 km2’ye) ulaşmıştır.

*Yabancılara satılan toprağımız Liechtenstein’in sahip olduğu toprağın 1,6 katı, Bahreyn’in % 94,2’si, Malta’nın % 49,9’ü, Singapur’un % 46,6’si, Filistin ve Lüksemburg’un % 11,1’i, Kuzey Kıbrıs’ın % 9’u dur.

*SEKA Balıkesir Fabrikası “Belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü” ile toplam 1 milyon 100 bin ABD Doları bedelle Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.’ye satılmıştır. Değer Tespit Komisyonuna göre fabrikanın değeri 51-55 milyon dolar, sadece arsası 6,5 milyon dolardır.

*Seka Kastamonu İşletmesi 2003 Haziran ayında “Belirli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü” ile yapılan ihale sonucunda fabrika 9,1 milyon dolara satılmıştır. İşletmesinin asgari 15-18 milyon dolar değerinde olduğu belirlenmiştir.

*SEKA Giresun Erbakan ailesine arsa fiyatına satıldı.

* 2008 yılında Petkim Petrokimya Holding AŞ’nin özelleştirme işleminden 2 Milyar 40 milyon dolar; Tekel ve Sigara Sanayi işletmeleri ve Ticaret AŞ’nin devir bedelinin de içinde yer aldığı tesis ve varlık satış veya devrinden toplam 2 Milyar 256 milyon dolar, Türk Telekom’un halka arzından 1 Milyar 911 milyon dolar, bedelli devir işletmelerinden ise 89,2 milyon dolar gelir elde edildi.

*Türk Telekom’un 21 yıllık devri için beş yılda taksitle alınacak 6,5 milyar dolar karşılığında, Lübnanlı Oger’e 21 yılda ödenecek bedel Türk Telekom’un son 9 yılda karlılık oranı ve karlılık artışına göre 116 milyar dolar olacaktır.

*Sümer Holding AŞ’ye Barit Üretme Tesisi, 5.565.000 dolar bedelle As Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ.’ye satıldı.

*Sümer Holding AŞ’ye NİTRO-MAK 19.550.000 dolar bedelle Altay Endüstri Yatırımları ve Ticaret AŞ.’ye-Altay Kolektif Şirketi, M.Murat DURAL ve ortağı ANG Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding AŞ.- VİEM Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd.Şti. Ortak Girişim Grubuna satıldı.

*Sümer Holding AŞ’ye Mazıdağı Fosfat Tesisleri ve envanterdeki diğer varlıklar , 7.250.000 dolar bedelle Toros Tarım San. ve Tic. AŞ.’ye satıldı.

*Sümer Holding AŞ’ye Adıyaman taşınmazlarının 1.565.000 Dolar bedelle Fahri BOZDOĞAN’a satıldı.

*TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ.’ye ait % 51 oranındaki İdare hissenin blok satışı 4 Milyar 140 Milyon ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren KOÇ-SHELL Ortak Girişim Grubu’na satılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun baskısı ile kapalı kapılar ardında işlem yapılamayınca, son ihalede TÜPRAŞ’ın fiyatı 4 kat artmıştır.

*Derince Limanı : 12 Eylül 2007 tarihinde, 195.250.000 dolar bedelle Türkerler Ortak Girişim Grubuna satıldı.

*Bandırma Limanı : 36 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle 16/5/2008 tarihinde 175.500.000 dolar bedelle Çelebi Ortak Girişim Grubuna satıldı.

*Zeytinburnu Limanı : Paravan şirketler aracılığıyla Siyonist Sami Ofer’e, 21 milyon 500 bin YTL’ye satıldı.

*Tekirdağ Limanı : 104.923.599 dolara, Akkök Şirketler grubuna devredildi.

*Samsun Limanı : 16 Mayıs 2008 tarihinde, 125.200.000 Dolar bedelle CEYNAK Lojistik ve Ticaret AŞ’ye satıldı.

*Trabzon Limanı : 20.11.2003 tarihinde, 22.4 milyon dolarla Albayrak AŞ’ye devredildi.

*Sinop Limanı : 30.06.1997 tarihinde, 800.944 dolara, Çakıroğlu AŞ’ye devredildi.

*Ordu Limanı : 30.06.1997 tarihinde, 1.607.887 dolara, Çakıroğlu AŞ’ye satıldı.

*Giresun Limanı : 30.06.1997 tarihinde, 3.203.774 dolara, Çakıroğlu AŞ’ye devredildi.

*Rize Limanı : 06.08.1997 tarihinde, 5.606.605 dolara, Asım Çillioğlu O.G.G’ye satıldı.

*Hopa Limanı : 17.06.1997 tarihinde, 4.004.718 dolara, Park denizcilik ve Hopa Liman İşletmesi AŞ’ye devredildi.

*İzmir Limanı : 3 Mayıs 2007 tarihinde, 1.275.000.000 Dolar bedelle Global-Hutchison-Ege İhracatçı Birlikleri Liman Hizmetleri ve Taşımacılık AŞ. O.G.G.’ye satıldı.

*Çeşme Limanı : 06.06.2003 tarihinde Ulusoy Ortak Girişim Grubuna 12.500.000 dolara devredildi.

*Kuşadası Limanı : 02.07.2003 tarihinde, 24 milyon 300 bin dolara, Siyonist Sami Ofer’e verildi.

*Dikili Limanı : 20.11.2003 tarihinde, 4 milyon 250 bin dolara, Dikili Liman ve Turizm İşletmeleri AŞ’ye satıldı.

*Marmaris Limanı : 26.01.2001 tarihinde, 14.900.000 dolara, Marmara liman İşletme AŞ’ye devredildi.

*Antalya Limanı : 31.08.1998 tarihinde, 29 milyon dolara, Siyonist Ofer’in eline geçti.

*Alanya Limanı : 28.11.2000 tarihinde, 1 milyon 600 bin dolara, Alanya Liman İşletmesi DenTur AŞ’ye satıldı.

*İskenderun Limanı : Özelleştirme çalışmalarına 2005 yılında başlanan ve 36 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle yapılan ilk ihalesi 2007 yılında yargı kararı nedeniyle iptal edildi. 28.09.2010 tarihinde yeniden yapılan nihai pazarlık görüşmelerine 372 milyon dolara Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ.’ye satıldı.

*Mersin Limanı : Türkiye’nin en büyük limanı 36 yıllık işletme hakkı ihalesinde en yüksek teklifi 755 milyon dolarla PSA-Akfen Grubu’na satıldı.

*Başkent Elektrik Dağıtım AŞ.’ye ait %100 oranındaki idare hissesi “blok satış” yöntemiyle 1 milyar 200 milyon dolar bedelle Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.-Österreichische ElektrizitatswirtschaftsAktiengellschft (Verbund)-Enerjisa Enerji Ortak Girişim Grubuna satılmıştır.

*Meram Elektrik Dağıtım AŞ.’ye ait %100 oranındaki idare hissesi “blok satış” yöntemiyle 440 milyon dolar bedelle Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ’ne satılmıştır.

*Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. %100 oranındaki idare hissesi “blok satış” yöntemiyle 600 milyon dolara AKCEZ ortaklığına satılmıştır.

*Aras Elektrik Dağıtım AŞ.’ye ait %100 oranındaki idare hissesi “blok satış” yöntemiyle 128.5 milyon Dolar bedelle Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ.’ye satılmıştır.

*Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ.’ye ait %100 oranındaki idare hisseleri “blok satış” yöntemiyle 441.5 milyon Dolar bedelle Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ.’ye verilmiştir.

*Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ.’ye ait %100 oranındaki idare hisseleri “blok satış” yöntemiyle 227 milyon dolar bedelle Aksa Elektrik Perakende Satış AŞ.’ye verilmiştir.

*Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ.’ye ait %100 oranındaki idare hisseleri “blok satış” yöntemiyle 485 milyon Dolar bedelle Eti Gümüş AŞ.’ye verilmiştir.

*Van gölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait %100 oranındaki idare hisseleri “blok satış” yöntemiyle 100.100.000$ ile Aksa Elektrik Perakende Satış AŞ.’ye verilmiştir.

*Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait %100 oranındaki idare hisseleri “blok satış” yöntemiyle 940.000.000$ ile Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ.’ye verilmiştir.

*Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait %100 oranındaki idare hisseleri “blok satış” yöntemiyle 230.250.000$ ile AKSA Elektrik Perakende Satış AŞ.’ye verilmiştir.

*Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ’deki %100 oranındaki idare hisseleri “blok satış” yöntemiyle ihaleye çıkılmış, 258.500.000 milyon dolar bedelle Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ.’ye verilmiştir.

*Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.S. için 2.990.000.000-$ teklifi ile İşKaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubuna verilmiştir.

*Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. için 228.000.000-$ teklifi ile Karavil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Otom. Pet. Ürün Paz. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.- Ceylan İnşaat ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubuna verilmiştir.

*Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. için 1.920.000.000-$ teklifi ile İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubuna verilmiştir.

*Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. için 622.000.000-$ teklifi ile Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye verilmiştir.

*Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. için 1 Milyar 165 Milyon Dolar teklifi ile Park Holding A.Ş.’ye verilmiştir.

*Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. için 2 milyar 75 milyon dolar teklifi ile Yıldızlar SSS Holding’e verilmiştir.

*İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.(AYEDAŞ) için 1 milyar 813 milyon dolarla teklifi ile İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye verilmiştir.

*Türkşeker AŞ’ye ait Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker Fabrikaları (Portföy C) portföy grubu olarak 08.12.2009 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 606 milyon ABD Doları ile AK-CAN Şeker Sanayii’ne satıldı.

Raporda ayrıca 8.5 yıl önce Türk varlığı olan bu şirketlerin bu kadar kısa bir sürede yabancılaşmasına dikkat çekilerek satış işlemleri sonrası yabancıların sahip olduğu varlıklar şöyle sıralandı:

*Türk Telekom, Arap’ın...

*Telsim, İngiliz’in...

*Kuşadası Limanı, İsrailli’nin...

*İzmir Limanı, Hong Konglu’nun...

*Araç muayene işi, Alman’ın...

*Başak Sigorta, Fransız’ın...

*Adabank, Kuveytli’nin...

*İETT Garajı, Dubaili’nin...

*Avea, Lübnan ve İtalya’nın…

*Rakı, Amerikalı’nın...

*Finansbank, Yunanlı’nın...

*Oyakbank, Hollandalı’nın...

*Denizbank, Fransız ve Belçikalı’nın...

*Türkiye Finans, Kuveytli’nin...

*TEB, Fransız’ın...

*Cbank, İsrailli’nin...

*MNG Bank, Lübnanlı’nın...

*Alternatif Bank, Yunanlı ‘nın...

*Dışbank, Hollandalı ve Belçikalı’nın...

*Şekerbank, Kazak’ın...

*Yapı Kredi’nin yarısı, İtalyan’ın...

*Turkcell’in yarısı, Finli’nin + Rus’un...

*Beymen’in yarısı, Amerikalı’nın...

*Enerjisa’nın yarısı, Avusturyalı’nın…

*Garanti’nin yarısı, Amerikalı’nın...

*Eczacıbaşı İlaç, Çek’in...

*İzocam, Fransız’ın...

TGRT(Fox), Amerikalı’nın...

*Demirdöküm, Alman’ın...

*Döktaş, Fransız’ın...

*Süper FM, Kanadalı’nın...

* Demirbank, İngiliz’in...

*Petkim? Azeri’nin. (Socar&Injaz ortak girişim grubu.)

Kaynak: Türkiye’de Çok Partili Hayatın 76 Yılı- DR.Tolga Şahin