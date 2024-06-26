Özgür Özel’in gizli planı CHP’ye zarar veriyor

İktidara yakın medyada çıkan köşe yazılarına bakın, AKP’nin ekmeğine kimin yağ sürdüğünü çok net anlarsınız!

Siyasette uzlaşı gerektiğini, bunu da Özel’in sağlayacağını, İmamoğlu’nun ise kutuplaşmadan beslendiğini yazıp duruyorlar!

Yazılarının arasına “Uzmanlar da siyasette uzlaşının gerekli olduğunu söylüyor” gibi cümleler de sıkıştırmayı ihmal etmiyorlar!

Peki kim bu uzmanlar?

Uzmanlara göre, Türkiye’nin büyük sorunlarına karşı, bölgedeki gerilimli ortama karşı içte “uzlaşı” gerekliymiş!

Uzlaşı demek, AKP’nin bu zamana kadar yaptıklarına ses çıkartmamak demek!

Uzlaşı demek, AKP’nin yarattığı ekonomik krizden alnının akıyla çıkmasına yardımcı olmak demek!

Uzlaşı demek, “Karşı mahalleden oy devşireceğim” derken kendi mahalleni kendine küstürmek demek!

Uzlaşı demek, cumhuriyetin kuruluş değerlerine karşı yapılan saldırılara göz yummak demek!

Uzlaşı demek, Atatürk’e yapılan hain saldırılara sessiz kalmak demek!

Uzlaşı demek, Türkiye’nin demografik yapısını değiştiren sığınmacı akınına ses çıkarmamak demek!

Uzlaşı demek, Türk’ün öz yurdunda yok sayılması karşısında kafayı başka yöne çevirmek demek!

Uzlaşı demek, "Türkiyeli" gibi saçma kavramlarla Türk’ü yok etme girişimlere seyirci kalmak demek!

Siyasette kutuplaşma kimsenin istemeyeceği bir durum.

Bunun öncelikli nedeni, toplum birbirini yerken siyasilerin kol kola gezmesidir!

Kutuplaşma kimsenin isteyeceği bir durum değildir ancak 22 yılda ülkeyi iki kutba ayıran AKP ile uzlaşı, ihanettir!

Cumhuriyete, Atatürk’e, Türk milletine!

Kutuplaşma farklı şey, uzlaşı farklı şeydir!

Siyasette kutuplaşmanın toplumsal zararları olacağı gibi siyasetin temel dinamiğine terstir uzlaşı!

Demokrasilerde bir siyasi parti iktidara gelirken diğerleri muhalefette kalır ve hükümeti kamuoyu adına denetler!

Bunu yaparken yeri gelir dil sertleşir, yeri gelir yumuşar ancak hep bir muhalefet etme durumu söz konusudur!

Gerçi Özgür Özel kendisi söylemedi mi ““Bizim 22 yıllık enkazı kaldırmak için hiç sorumluluğumuz olmayan bir yükün altına girmek gibi bir niyetimiz yok!” diye!

Bu ne demek?

“Biz alırız vekil maaşımızı, sülalemize kadar sosyal haklarımızdan yararlanırız, arada da çıkar hükümeti eleştiriyor’muş’ gibi yaparız, varsın vatandaş ne hali varsa görsün”! demek değil mi?

Şimdi Özgür Özel de siyasette uzlaşı gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüyor!

Ama ne görüşme!

O ne hayran hayran bakışlar öyle Erdoğan’a?

Erdoğan’la görüşmelerinde Erdoğan ortada bir koltukta oturuyor, kendisi Erdoğan’ın sağında ve solunda duran iki koltuktan birinde!

Tıpkı Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi!

İktidara yakın medyaya bakıyoruz bu durum amma da hoşlarına gitmiş!

Yazarları aynı şeyi yazıp duruyor: Özgür Özel doğru olanı yapıyor!

“İmamoğlu, kutuplaşmadan besleniyor, 2028’de cumhurbaşkanı olmak için” diye de eklemeyi ihmal etmiyorlar!

Şimdi de İmamoğlu, Özel’e karşı Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye başlamış!

Özel de İmamoğlu’nun CHP’deki etkisini kırmaya çalışıyormuş!

Söylediklerinde haksız da değiller hani ancak,

İsimleri farklı olsa da haberlerinin her biri aynı olan “özgür” iktidar medyası Özel’i destekliyorsa varın siz düşünün artık!

Özgür Özel, üzerinde var olduğu yorumları yapılan İmamoğlu etkisini atmak için Erdoğan’a yanaşıyor olabilir ancak,

Bu durum kendisini bu algıdan kurtarsa da CHP üzerinde olumsuz bir algıya neden oluyor!

Adeta CHP'yi ateşe atıyor Özel, bireysel çıkarları uğruna!

Bunun üstüne yaptıklarıyla beraber hem kendi seçmenini partisine küstürüyor hem AKP’ye bir manevra alanı yaratıyor!

Varın siz karar verin kim AKP'nin ekmeğine yağ sürüyor?

İmamoğlu mu Özel mi?