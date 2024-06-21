Yılmaz Özdil yumuşamadı diye mi Özgür Özel dişlerini sıkıyor?

Özgür Özel, Yılmaz Özdil’e “Bidon kafalı” dedi!

Neymiş efendim bugün bu başarıyı elde etmelerinin sebebi bu zihniyetten kopuşlarıymış!

Hangi başarı?

Erdoğan’ın yeni anayasa çalışmaları yolunda CHP’yi “yumoş”laştırma başarısından mı bahsediyorsunuz?

Eski genel başkanın CHP’yi kuruluş değerlerinden uzaklaştıran politikalarını devam ettirme başarısından mı bahsediyorsunuz?

“Ben Atatürk değil, Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum” diyenlerin partide hüküm sürmesini sağlama başarısından mı bahsediyorsunuz?

He yok bunlar değil de yerel seçimde CHP’nin birinci parti çıkmasından bahsediyorsanız, bilesiniz ki o başarı size ait değil!

Erdoğan’ın planına düşerek geri plana atılmalarına ön ayak olduğunuz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a ait!

Çiftçiler gününde mecliste “sus sus sus” diyerek vatandaş azarlayan Özel, vatandaşa “bidon kafalı diyen zihniyetten uzaklaşarak bu başarıyı elde ettik” diyor!

Bayram sabahı kendisini “Hamas’la ilgili” eleştiren vatandaşa dişlerini sıka sıka “Beni dinle, beni dinle” diyen yine kendisi!

Bunu eleştirince de Erdoğan’ın çiftçiye “ananı da al git” dediği örneği veriyorlar!

Yanlışı yanlışla örtme çabası adettir bizim ülkede!

Adetten de öte aslında hastalık seviyesindedir!

“İspanya Filistin’i tanıdıysa benim sayemde tanıdı” diyecek kadar özgüven gelmiş Özgür Özel’e!

İspanya Başbakanı Sanchez, Özel’in mektubunu görünce emir telakki etmiş anlaşılan!

“Baş üstüne komutanım” diyerek hemen Filistin’i tanımışlar!

“Oy vermeyen seçmene “bidon kafalı” diyen zihniyetten uzaklaşarak bu başarıyı elde ettik” diyerek suçladığı Yılmaz Özdil, CHP’yi kuruluş değerlerinden uzaklaştıran Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği için işinden edildi!

Ama yine de doğru bildiklerini söylemekten geri durmadı!

Başkaları gibi “salla başı al maaşı” yapabilirdi ama yapmadı!

Kılıçdaroğlu zihniyetini partide devam ettiren bir genel başkan olarak “doğruları söyleyen gazetecilere” karşı bir alerjiniz olduğu aşikar!

Etrafınızda “padişahım çok yaşa” diyecek “yalaklar” istiyor olabilirsiniz ancak 22 yıldır AKP’nin iktidarda olmasının sorumlusu Yılmaz Özdil midir?

AKP’ye “demokrasi” söylemleriyle yol açan genel başkanınızdan size kadar ki süreçte CHP’nin hiç mi sorumluluğu yok?

Yahu siz değil miydiniz daha geçtiğimiz gün, iktidar olmak istemediğinizi söyleyen?

“Bizim 22 yıllık enkazı kaldırmak için hiç sorumluluğumuz olmayan bir yükün altına girmek gibi bir niyetimiz yok”!

Bu sözler size ait değil mi sayın Özel?

Bu sözler, “Biz alırız vekil maaşımızı, sülalemize kadar sosyal haklarımızdan yararlanırız, arada da çıkar hükümeti eleştiriyor’muş’ gibi yaparız, varsın vatandaş ne hali varsa görsün”! demek değil midir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP’NİN BAŞINDAKİ ARKADAŞ” diyerek seslendiği ve sizin “Ben üstüme alınmadım” dediğiniz bir ortamda, iktidar olamamanızın sebebi muhalif bir gazeteci midir?

Daha siz CHP’nin başında kendinizin olduğunun farkında değilsiniz ya da CHP’nin başında değilsiniz zaten!

Söyleyin hangisi?

Biz, Yılmaz Özdil’in 22 yıldır AKP’ye karşı nasıl mücadele verdiğini gördük ama sizin mücadelenize tanık olamadık maalesef!

“Ilımlı muhalefet” olma tutkusuyla genel başkan koltuğunda oturan Özel, kendi seçmenini “nasılsa bize oy veriyorlar” diyerek unutuyor!

“Karşı mahallenin” seçmenine yönelik “göstermelik” hamleler yapıyor!

“Garanti seçmen” olarak görülen, görüşleri dahi önemsenmeyen, gözü kapalı BİDON KAFALILAR DA, Atatürk’ten uzaklaştırılan YCHP’ye karşı gelen gazetecilere saldırıyor!

Dişlerini sıka sıka vatandaş azarlayan Özgür Özel şimdi de dişlerini muhalif gazetecilere geçirmeye çalışıyor!

Zamanında bunu yapmak isteyen siyasetçiler, tarihin tozlu sayfalarında kaldılar!

Ama o gazetecilerin onurlu duruşları halen anlatılır!

Hatırlatmak istedim!

Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmayın sonra!