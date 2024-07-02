Seçmen yumuşamayı istiyor mu?

CHP’de İmamoğlu etkisini kırıp başkanlığını kabul ettirme peşinde koşan Özgür Özel, Atatürk’ün partisini ateşe atarken, Erdoğan’ın da iktidarını sağlamlaştırıyor!

Kendi şahsi ikbali için ülkeyi de ateşe atıyor!

Erdoğan’ın daha geçen seçime girmesinin anayasaya aykırılığı tartışılırken çıkıp “Gelsin 1.5 sene sonra erken seçimde yarışalım” falan diyor!

Üstüne ne diyor?

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığında hüngür hüngür ağladığını unutmuş olacak ki, "Seçimde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olsaydı, Erdoğan şu anda Cumhurbaşkanı değildi” diyebiliyor!

Eee o zaman Kılıçdaroğlu aday olarak Erdoğan’ın seçilmesine vesile oldu, şimdi de sen CHP’deki İmamoğlu etkisini kıracağım derken Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürüyorsun!

İmamoğlu ya da Yavaş’ın adaylığında Erdoğan’ın iktidarda kalamayacağını bildiğine göre, nedir bu YUMOŞ’laşma sevdası?

Siyasette “yumuşama” söylemleriyle yola çıkan Özel, sadece CHP’yi “YUMOŞ” hale getiriyor!

Erdoğan’ın "Yumuşaması gereken muhalefettir" sözlerinden ne anlam çıkarıyor acaba Özel?

Erdoğan’ın “CHP”nin başındaki arkadaş” diye seslendiği Özel, “Üstüme alınmadım” diyor!

CHP’nin başında kim var?

AKP’ye ile uzlaşının kime yarayacağını yandaş medyaya bakarak anlayabilirsiniz!

Hemen hemen her gün yandaş gazete yazarlarından biri, Özel’in attığı adımların ne kadar doğru olduğunu yazıyor!

22 yılda Türkiye’yi iki kutba ayıran AKP’ye yaramayacak bir adımı, yandaş yazarlar yazabilir mi?

Sırf buradan bile “yumuşama”nın anlamsızlığı ortadayken Özel, parti içi dengeler için bu adımları atmakta kararlı duruyor!

Peki seçmen ne diyor bu duruma?

Değerli siyaset bilimci Doç. Dr. Can Kakışım’ın sahibi olduğu İdeaPolitik Enstitü, bu soruyu seçmenlere sordu!

26 ilde yapılan çalışmada, yumuşama isteyenlerin oranı kaç oldu dersiniz?

Sadece yüzde 29,7!

CHP seçmenlerinin yüzde 59,9’u ise bu girişimi desteklemiyor!

İYİ Parti seçmenlerinin ise yüzde 53,6’sı bu süreci desteklemiyor!

Ankete katılanların yüzde 74,1’i normalleşme girişimleri başladığından beri Türkiye’de bir değişim ya da yumuşama görmediklerini söylüyor!

Haksızlar mı?

Erdoğan yumuşama adına herhangi bir adım attı mı?

Zaten ankete katılanların yüzde 61,7’si AKP’yi bu süreçte samimi bulmadığını ifade ediyor!

CHP seçmenlerinin ise yüzde 85,8’lik ezici bir çoğunluğu bu süreçte AKPyi samimiyetsiz bulduklarını belirtiyor!

Normalleşme sürecinin AKP’ye yarayacağını belirten seçmen oranı yüzde 21,5; CHP’ye fayda sağlayacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 9!

Biliyorsunuz bir de “ERKEN SEÇİM” tartışmaları var!

Özel diyor ki, “erken seçimi halk istemeli”!

Bu ankete katılan CHP seçmenlerinin yüzde 64,6’sı, İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 60’ı “ERKEN SEÇİM” istediğini belirtiyor!

Özgür Özel, duyuyor musun?

Yoksa AKP seçmeninin “erken seçim” talebini mi bekliyor Özel?

Yoksa tüm siyasi hamleleri cumhuriyet değerlerine karşı olanların talebini mi bekliyor?