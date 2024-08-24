250 metre yükseklikte mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kaynak: İHA
250 metre yükseklikte mahsur kalan kedi kurtarıldı

Hakkari’de 250 metre yüksekliğindeki kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan kedi, duyarlı vatandaş Şükrü Erik tarafından kurtarıldı.

Hakkari’nin Yeni Mahalle Berçelan yolu üzerinde, 250 metre yüksekliğindeki dik kayalıklarda mahsur kalan bir kedi, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Şükrü Erik isimli vatandaş, kedinin 2 gündür kayalıklarda sıkışıp kaldığını fark ederek harekete geçti. Daha önce Malatya’daki depremde gönüllü olarak görev yapan Erik, benzer bir yardımseverlik örneği sergileyerek kediyi kurtarma operasyonuna girişti.

Erik, kayalıkların yüksekliği ve zorluğu göz önüne alındığında büyük bir risk alarak 250 metre yükseklikteki kayalıklara tırmanmaya başladı. Uzun ve zorlu bir tırmanışın ardından kayalıkların zirvesine ulaşmayı başaran Erik, mahsur kalan kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, serbest bırakıldıktan sonra mahalle arasına kaçarak gözden kayboldu.

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