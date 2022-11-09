28 Şubat Davası’nda tutuklanmıştı: Emekli Korgeneral Çetin Saner tahliye edildi

İddianamesi eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat davasında, müebbet cezası kesinleşen ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan emekli Korgeneral Çetin Saner, tahliye edildi.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre; konuyla ilgili açıklama yapan 28 Şubat davası sanıklarından emekli Albay Alican Türk, "Bu akşam saat 21.00 itibariyle Silivri'de bulunan Çetin Saner Paşamız da sağlık durumu gözetilerek serbest bırakıldı. 83 yaşındaki Çetin Saner Paşa geçtiğimiz günlerde kalp yetmezliği nedeniyle Adlî Tıp'a sevk edilmişti. Saner Paşa'nın sorunu epey süredir vardı" dedi.

4 SUBAY DAHA ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Türk, "Aynı cezaevinde bulunan 90 yaşındaki Ahmet Çörekçi, 86 yaşındaki İlhan Kılıç, 74 yaşındaki Kenan Deniz ile İdris Koralp Paşaların da Adlî Tıp'a sevk edildiklerini, örneğin Kenan Deniz Paşa'dan da cilt kanseri şüphesiyle biopsi alındığını öğrendim" diye konuştu.

Dava kapsamında hükümlü bulunan Çevik Bir ve Aydan Erol, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay 2’nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onamıştı.

Cezanın onanması üzerine cezaevlerine gönderilen, yaşları 74-90 arasında değişen ve yaklaşık 450 gündür (15 aydır) tutuklu bulunan 14 subaydan Çevik Bir 1 Ağustos'ta, Aydan Erol ise 1 Kasım'da sağlık sorunları nedeniyle infaz erteleme kararı sonrası tahliye edilmişti.

Halen içeride bulunan 11 subayın da ciddi sağlık sorunları bulunuyor.