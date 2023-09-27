28 yıllık kocasını boşuyor. Sosyetede şaşırtan ayrılık

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in, 28 yıllık eşi ve Sabancı Holding yöneticisi Haluk Dinçer'den boşanmak için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Sabah yazarı Bülent Cankurt boşanmanın detaylarını yazdı.

Cankurt’un ilgili yazısı şöyle:

“Bugün size, iş dünyası ve sosyeteyi şoke edecek bir haberim var! Sabancı Ailesi'nin üyesi ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer boşanıyor. Evet, yanlış okumadınız. Suzan Sabancı Dinçer ile 28 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Sabancı Holding'in Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı olan eşi Haluk Dinçer'in boşanmak için mahkemeye başvurduğunu öğrendim.

Ancak inanamadım ve teyit etmek için iki tarafı da aradım; doğruymuş... Suzan Hanım, "Evet doğru. 28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" dedi. Haluk Bey de, "Bundan sonraki süreçte, çekirdek ailemizin birliğini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. İkimizin birbirine olan bağlılığını en iyi arkadaş olarak sürdürmenin, en sağlıklı yol olacağını düşünüyoruz" dedi. Bu sözlerin ardından söyleyebileceğim tek şey; boşanmalarını istemezdim ama boşanılacaksa da işte böyle olmalı... Allah yollarını açık etsin.

Suzan Sabancı-Haluk Dinçer çiftinin, mahkemeye anlaşmalı olarak başvurdukları için tek celsede boşanacaklarını düşünüyorum.

Haluk Dinçer'in, boşanmanın ardından Sabancı Holding Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı görevini sürdüreceğini öğrendim.

28 yılın ardından boşanmaya karar veren Dinçer çiftinin, 27 yaşında Haluk Akay adlı bir oğulları ve 25 yaşında Ceyda adlı bir kızları var.”