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  • 2.Elizabeth’in ölümünden sonra ortaya çıktı. Büyük sır deşifre oldu

2.Elizabeth’in ölümünden sonra ortaya çıktı. Büyük sır deşifre oldu

96 yaşında hayatını kaybeden 2.Elizabeth’in fotoğrafçısı Waddel, kraliçenin ellerinin görünmesinden hoşlanmadığını belirtti.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 15:59
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2.Elizabeth’in ölümünden sonra ortaya çıktı. Büyük sır deşifre oldu

2.Elizabeth’in ölümünden sonra ortaya çıktı. Büyük sır deşifre oldu
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Geçtiğimiz eylül ayında 96 yaşında hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in fotoğrafçısı konuştu.

ELLERİNİN GÖZ ÖNÜNDE OLMASINI İSTEMİYORDU
Elizabeth’in fotoğrafçısı Waddell, Kraliçe 2. Elizabeth'in neredeyse her zaman eldiven takmasının nedenini açıkladı. Waddel'a göre 2. Elizabeth, ellerinin görüntüsünden hiç hoşlanmıyordu ve bu yüzden özellikle de fotoğraflarda dikkat çekmelerini hatta göz önünde olmalarını istemiyordu.

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