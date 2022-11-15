2.Elizabeth’in ölümünden sonra ortaya çıktı. Büyük sır deşifre oldu

Geçtiğimiz eylül ayında 96 yaşında hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in fotoğrafçısı konuştu.

ELLERİNİN GÖZ ÖNÜNDE OLMASINI İSTEMİYORDU

Elizabeth’in fotoğrafçısı Waddell, Kraliçe 2. Elizabeth'in neredeyse her zaman eldiven takmasının nedenini açıkladı. Waddel'a göre 2. Elizabeth, ellerinin görüntüsünden hiç hoşlanmıyordu ve bu yüzden özellikle de fotoğraflarda dikkat çekmelerini hatta göz önünde olmalarını istemiyordu.